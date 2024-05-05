建築師成員 修復新竹「將軍村」惹議

史博館整修延宕及景觀變動惹議，建築師曾泊銘是設計團隊成員之一，新竹民代表示，得知史博館整建的負評，發現曾泊銘也是團隊成員，直呼「真的不意外」，因為曾負責整修的新竹「將軍村園區」同樣延宕逾二年，瑕疵也不少。

新竹市東區的金城新村有「將軍村」美名，此處畫為「將軍村開放圖書資訊園區」，是新竹市歷年最大規模歷史建物修復案，造價二點四億元。此案設計建築師之一正是參與史博館整修的曾泊銘，二○二二年縣市長選舉期間，曾被質疑欠缺文資修復經驗引發資格爭議。

市議員鍾淑英為眷村子弟，看著修復歷程「氣憤又痛心」。她說，如今將軍村園區樣貌看來猶如日式建築，一點眷村味都沒有。

地方人士說，走訪園區問題不少，像石板與碎石鋪面對老幼與輪椅族不夠友善。園區強調永續，卻傳出房舍漏水、悶熱要增空調等現象。

至於曾泊銘當年投標將軍村案的資格爭議，當時竹市府回應，曾泊銘參與二○一七年國立台灣文學館齊東詩舍木構件防治調查及修繕案、史博館修復案，且依法修復歷史建築的建築師沒有資格限制，將軍村一期修復工程還獲多個獎項肯定。但據竹市議員林耕仁列舉的公開資料，將軍村案決標日是更早的二○一六年，曾泊銘在二○一六年十月十八日拿到將軍村標案前，沒有市府所說相關修復經驗。

曾泊銘當時低調不回應，只說由竹市府發言。新竹市文化局表示，建築師是以二○一五年登錄將軍村為歷史建築基準點執行修復，規畫設計經文資委員及文化部文資局審查同意。

曾泊銘回應，歷史建築修復本就不需有經驗，文資法寫得很明白。至於指控將軍村漏水，漏水依法是屬於營造廠的事情，不該由建築師承擔。議員指他拖延兩年，他說其中一年是在爭取預算，不應都由建築方承擔。