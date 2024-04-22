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陽光行動／校外誘惑大…志工陪讀 阻止孩子變酒店圍事

聯合報／ 記者董俞佳葉冠妤／台北報導
對脆弱家庭、危機家庭的孩子而言，家庭恐怕不是避風港，要是體制內的三級輔導制度又能未接住孩子，只會讓高關懷生持續陷入風險。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
對脆弱家庭、危機家庭的孩子而言，家庭恐怕不是避風港，要是體制內的三級輔導制度又能未接住孩子，只會讓高關懷生持續陷入風險。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

對脆弱家庭、危機家庭的孩子而言，家庭恐怕不是避風港，要是體制內的三級輔導制度又能未接住孩子，只會讓高關懷生持續陷入風險。還好，體制外有不少民間團體幫忙補不足，透過課輔班等方式，讓孩子的生命有機會走出困境。

媽媽是精障者、爸爸時常出入監獄，裕文從小就是被放養的孩子。慈濟北投新芽班的楊清貴回憶，初見裕文，他年僅七歲，套著破舊上衣，裕文媽媽常遊蕩街頭討食，裕文為了賺錢，年少時期被同學慫恿，甚至一度想當酒店圍事，差點就誤入歧途。

慈濟慈善基金會開辦新芽課輔班，其中北投新芽班前後收過一五Ｏ個孩子，約莫七十名退休教師投入教學，自稱「訓導主任」的鄭麗華說，孩子很多都是從路邊、山上、海邊「撿」來的，家裡的愛有限，來到新芽班，老師、志工們就當起爸媽爺奶，要讓孩子空著書包來，回家時裝滿了愛。

楊清貴在新芽班的角色則是行動派奶奶。她負責訪視、也時常「call客」，對孩子、家長的狀況瞭若指掌，近八旬的她更親自開車，從三芝沿途載送每個孩子到北投上課。

鴻海教育基金會二Ｏ二二年起推動「星光計畫」，截至去年底與全台廿二個據點合作、照顧三四一名孩子，其中有一六九人參加一對一遠距線上課輔。鴻海教育基金會執行長汪用和說，透過一對一客製化教學，鼓勵孩子勇敢提問，孩子就會進步很快。

阿嬤一手帶大的小勛，染毒的媽媽生下他後，就把他丟給阿嬤養，即將進入叛逆期的他，幾次被帶往撞球間，學校老師，教會牧師很擔心小勛走歪路。參加鴻海線上課輔後，小勛英文成績明顯進步；每次上課前，老師會問他「今天過得好嗎？」小勛說，這是他在家裡、學校沒有過的體驗。

「如果在前端接觸，孩子可能就不會中輟、中離，也不會落入司法」，更生少年關懷協會主任陳彥君說，孩子下課後，很容易掉進社會安全網的破洞，尤其脆弱家庭的孩子。

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