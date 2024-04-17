聽新聞
test
0:00 / 0:00

建啤「割地」審議 正反方爆口角

聯合報／ 記者何醒邦何定照許維寧林麗玉／台北報導
內政部國土署昨審議建啤都市計畫變更案，反對「割地」的民間團體，與支持割地給北科大的校友皆與會陳述意見，雙方一度爆發口角。記者杜建重／攝影
內政部國土署昨審議建啤都市計畫變更案，反對「割地」的民間團體，與支持割地給北科大的校友皆與會陳述意見，雙方一度爆發口角。記者杜建重／攝影

台北市市定古蹟「建國啤酒廠」欲變更為北科大學校用地引發爭議，內政部國土署昨審議建啤都市計畫變更案，反對「割地」的民間團體，與支持割地給北科大的校友皆與會陳述意見，雙方一度爆發口角，立委王鴻薇王世堅也到場聲援，最後決議將彙整各界意見組成專案小組再行討論，並將相關計畫送北市文資審議與釐清。

不過北市前文資委員陳彥良認為，整件事很像是個政治局，民進黨政府選前先答允幫北科大爭地，選後就甩鍋給北市府扛責，稱是程序問題，不得不退回給北市府處理，罪人就讓北市府去當，最後輸家是很可能已給了綠營好處的北科大。

兩派人馬昨各自在國土署的大門兩側呼口號表達立場，王鴻薇也到場聲援反對建啤割地給北科大，痛批行政院、內政部一意孤行。

國土署昨天審議建國啤酒廠都市計畫案，北科大校友與支持割地者坐在大門口表達訴求。 記者杜建重／攝影
國土署昨天審議建國啤酒廠都市計畫案，北科大校友與支持割地者坐在大門口表達訴求。 記者杜建重／攝影

反割地的民團也說，建國啤酒廠極具發展文化觀光潛力，自二○○○年指定古蹟並保存包括生產線設備後，一直朝產業文化園區方向努力，若「活古蹟」被割地，簡直遭判死刑。

北科大校長王錫福則發聲明，強調將有專業團隊維護建啤校地，加上建築系三分之一的老師具有歷史建築修復專長，希望建啤校地不只是文化資產維護的活教材，更希望建構守護城市歷史文化的使命感。

民進黨立委王世堅認為，歷史建物保存固然重要，但不能無限上綱，不然城市都不用發展了。推廣啤酒文化很好，但推動啤酒是酒促妹的責任，國家有更重要、嚴肅的事情，投資教育就是投資未來，所以政府才會幫北科大找地。不過王世堅的發言，引發在地里長不滿，雙方一度爆發口角。

歷經約二小時審議，國土署表示，決議組成專案小組再行討論；也請教育部與北科大積極回應文資保存及台酒產業發展議題，補充校地未來發展具體內容，以提高本案可行性。

台北市長蔣萬安說，北市府已協助都市計畫變更審議，據他了解，後來中央介入協調，會再召開會議審查；至於包括修復再利用的執行，都會依文資法程序處理。

北科大 文化資產 文資法 校地 歷史建築 王世堅 王鴻薇 蔣萬安 都市計畫

延伸閱讀

王鴻薇揭：準經長郭智輝曾違反證交法、替大陸設晶圓廠

建國啤酒廠爭議…蔣萬安：王世堅曾提出 市府依程序執行

影／建國啤酒廠都市計畫審議案 正反雙方場內場外對立

影／傳卓榮泰接行政院長 王世堅：會做得比蘇貞昌好

相關新聞

建啤「割地」審議 正反方爆口角

台北市市定古蹟「建國啤酒廠」欲變更為北科大學校用地引發爭議，內政部國土署昨審議建啤都市計畫變更案，反對「割地」的民間團體...

建啤都審沒過 文資人士：綠營政治局甩鍋北市 北科大輸慘

內政部今審議建國啤酒廠都市計畫變更案，據了解並未過關，將退回到內政部都審小組討論，將相關計畫依程序送北市文資審議。...

建國啤酒廠都計變更案 國土署：聽正反方意見凝聚共識

內政部國土管理署今天上午審議建國啤酒廠都市計畫案，反對「割地」的地方團體、民間人士，與支持割地給北科大的校友和支持者，在...

台酒建啤廠開發爆爭議 原計畫是這樣

台酒旗下建國啤酒廠活化爆發爭議多年，當中涉及文資保存、都市計畫與地方、產業發展各面向，2006年廠內釀造大樓、儲酒室依文...

建國啤酒廠併北科大？ 文團、校友都更對峙

針對建國啤酒廠將變更用為北科大校區，國民黨立委王鴻薇、市議員張斯綱與文資團體和里長16日前往國土管理署門口，抗議相關都更案違反程序正義，讓原定的文化園區計畫消失。但北科大校友也到門口陳情，並表示北科大近年學生已達1.3萬人，確有擴張校地必要，也可兼顧文資保護。

建國啤酒廠爭議…蔣萬安：王世堅曾提出 市府依程序執行

民團指控行政院副院長鄭文燦介入，才讓「建國啤酒廠」部分土地畫給台北科技大學當校地。也有學者認為，建啤擬割地北科大，中央跳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。