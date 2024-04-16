建國啤酒廠併北科大？ 文團、校友都更對峙

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

針對建國啤酒廠將變更用為北科大校區，國民黨立委王鴻薇、市議員張斯綱與文資團體和里長16日前往國土管理署門口，抗議相關都更案違反程序正義，讓原定的文化園區計畫消失。但北科大校友也到門口陳情，並表示北科大近年學生已達1.3萬人，確有擴張校地必要，也可兼顧文資保護。

批鄭文燦介入

台北市市定古蹟「建國啤酒廠」六年前原計畫變更為文化園區，但後來決定變更為台北科技大學用地，引發民間團體批評行政院副院長鄭文燦與政務委員張景森介入，才會臨時變更用地。

不過鄭文燦辦公室也回應表示，為解決台酒土地開發以及北科大校地不足問題，必須尋找多贏方案，行政院持續兼顧各方意見處理；張景森也說，建國啤酒廠「活保存」談了幾十年沒進展，這塊地有15%屬於國有財產署，國有土地應優先使用；北科大就近提出校區需求有其理由，並無不妥，政委協調也天經地義，各界勿需政治化。

文團批程序不正義

台啤文化協進會前理事長趙銘圓指出，民間團體已多次提出中央逕行變更程序不正當，此次變更用地不符合「重大建設」啟用急迫性、必要性等法令條件；另外，目前的用地計畫以校地擴大、興建新大樓為主要內容，與2019年核定的「產業活保存」啤酒文化園區相當不同，恐讓乘載在地人情感與台灣釀酒史的建國啤酒廠遭到損壞。

王鴻薇也說，程序不正當下，相關都更審議也不該進行，呼籲內政部將此案退回，且都更要與在地里長與文資團體善盡溝通責任。她也強調，不是反對北科大擴校，但建國啤酒廠確實有文資保存的必要與歷史的重要性，而前面啤酒文化園區的程序已經走完卻臨時變更，應拒絕黑箱作業。

「台科大就有跟中和華夏學院成功合併，呼籲北科大另擇校地！」張斯綱也說，此事還牽涉到鄭文燦與張景森，在內閣正值交接之際，重大爭議事項不應該有明確決定，因此他也呼籲要暫緩都更審議。

校友盼促學校發展

不過同時，北科大校友與學生代表也有40幾人前往陳情，呼籲內政部通過此計畫。民國66年化工科畢業的校友指出，北科大在台北工專時期，學生3千人、校地12.9公頃，但後來因為台北都更讓出3.3公頃，而如今學生人數已達1.3萬人，每個學生僅分配到7平方公尺，遠低於全國平均46平方公尺。

學校旁的昌隆里里長王志剛也說，北科大對鄰里非常好，學校近年來營造無圍牆開放空間，北科大的文化發展系也積極協助社區籌辦藝文活動，若能擴大校地，有助帶動學校與周邊發展。另一位校友代表也說，北科大在管理維護古蹟也有實績，包括校內市定古蹟紅樓、歷史建築一大川堂等，學校有能力保存文資，善盡大學社會責任。







圖說：北科大校友希望擴張校園用地，促進學校與周圍社區發展。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

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