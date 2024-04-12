學者：台鐵「風險管理」 事故主因

台鐵普悠瑪號前天擦撞地震造成的落石，導致第一車廂北邊兩軸出軌，所幸沒有翻車。學者認為，此次事故最大原因就出自於台鐵「風險管理」，隨著地震跟氣候變遷的變數愈來愈明顯，路段風險狀態已與過去不同，應全面重新檢視各路段脆弱及風險程度，提前做好準備，否則下次恐釀嚴重出軌事故。

成大交通管理科學系主任鄭永祥表示，台灣地震日趨頻繁，加上氣候變遷等因素，包括邊坡及地質脆弱度等都會比較明顯，環境變化可能使原本無風險路段轉變為高風險，台鐵應全面重新檢視東部各路段脆弱及風險程度。

鄭永祥表示，此次會發生列車撞擊落石，最大原因就出自台鐵「風險管理」，台鐵應趁機全面重新盤點餘震好發路段，掌握路線兩旁潛在風險。短期就是增加巡檢次數，出車前確認安全無虞，必要時慢行，甚至是調整班次，中長期除了加強防護工程，也可搭配偵測設施。

台大土木工程學系交通工程組教授張學孔表示，過去在智慧鐵道規畫有分為兩個層次，一是針對敏感邊坡可能產生的落石及移動，運用光纖、空間資訊系統建立偵測系統；二是當落石出現在軌道影響行車時，透過影像辨識、車上雷達、光達提出警告，讓列車提前因應。

張學孔強調，地震造成的土石崩落有可能還會再發生，交通部科技及資訊室、鐵道局都有獲得中央提供的應用５Ｇ、ＡＩＯＴ技術提升軌道安全專案，應盡快把這樣的警示系統變成建設計畫，普遍實施。

交通學者、消基會交通委員會召集人李克聰認為，強震後面對餘震不斷，若風險控管不足，就有可能造成嚴重出軌事故，台鐵公司更應加強風險預防，尤其是沿線沒裝偵測預警設備的路段，應加強空拍機及人工巡檢，並即時回報預警。