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普悠瑪花蓮出軌 落石處未列高風險

聯合報／ 記者周湘芸王燕華陳敬丰／連線報導
普悠瑪擦撞落石出軌 製表／楊竣傑
普悠瑪擦撞落石出軌 製表／楊竣傑

花蓮餘震不斷，山區頻頻出現落石台鐵四四五次普悠瑪號前晚於花蓮和平站南端擦撞到地震落石，第一車北邊兩軸出軌，車上一四六名乘客飽受驚嚇。台鐵企業工會表示，該地點早在五年前就曾發現落石，代表早已存在風險，由於花蓮餘震不斷，梅雨季又快來了，公司內人心惶惶，憂心下次沒這麼「幸運」，希望公司盡速提出計畫報告。

台鐵：加強防護、增設告警系統

交通部長王國材說，該路段未列為高風險區，地震後已請台鐵增加邊坡評估路段；也會加速推動蘇花公路安全計畫。台鐵則說，將加強工程防護，同時盤點需一併加強路段。

花蓮強震後，台鐵公司董事長杜微曾分享，地震發生時，一列太魯閣號恰巧被落石告警系統擋在落石區外，立下大功。不料才時隔一周，一列普悠瑪號卻於和平站南端擦撞落石導致出軌，列車旁更還散落三塊落石，所幸無人傷亡，昨清晨恢復通車，此一意外也引發議論。

台鐵公司表示，落石路段上方有超過十二公尺寬的台九線公路，緊接一道水泥及鋼軌圍欄，圍欄與軌道間又有四、五公尺緩衝區，研判因落石量大，擊壞阻隔侵入路線。

台鐵勞工董事、台鐵企業工會秘書吳長智直言，這件事真的「滿嚴重」，該路段距離地震首日發現落石地點僅六百公尺，照理說應也是風險範圍，且該地點在二○一九年夜間也曾發現落石，代表早已存在風險。儘管台鐵在非封閉與公路交界處都有做防護系統，但從幾年前的落石就可以得知，該防護高度不足以阻擋落石。

吳長智強調，有些路段在地震第一時間未發現落石，但不代表沒風險，司機員群組紛紛表示駕駛該路段很緊張，一次載這麼多旅客的安全壓力很大，希望公司盡速提計畫報告。

王國材說，出軌處台鐵評估屬於相對穩定區域，目前台鐵已設置廿六處落石告警系統，後續還要增設卅八處，地震後已請台鐵巡查邊坡，重新評估是否再增加告警系統，交通部會支持經費。台鐵公司則說，後續將加強該路段鋼軌柵欄，在工程完成前，列車行經該路段皆降速為六十公里慢行。

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