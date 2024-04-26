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賴清德公布新國安團隊 陳建仁：寄予厚望

中央社／ 宜蘭縣26日電

總統當選人賴清德昨天公布國安人事。行政院長陳建仁今天在宜蘭視察交通建設受訪時說，對新國安團隊寄予厚望，台海和平穩定是全球繁榮的重要依據，希望中國與全世界一起維護世界和平。

陳建仁說，世界各國都很關心印太地區的自由、開放還有和平穩定，大家也提出相當多的關切，包括台海穩定的情形，以及東海和南海情勢。我們也知道，世界各國都一再強調台海的和平穩定是全球繁榮重要依據，所以對於中國強權的擴張，也要相當注意。

陳建仁表示，希望兩岸要有很好的和平溝通，也希望在溝通過程中，台灣與理念相同的國家能一起捍衛全球的自由、民主、法治和人權的普世價值，也希望中國能與全世界一起維護世界和平及繁榮發展。

針對國民黨立委提出「核子反應器設施延役條例草案」，盼為核電廠延役解套。陳建仁認為，台灣位在環太平洋地震帶上，地震的災害想必國人最近都能夠感受到，所以對於核能的發展，實際上需要有更深入的討論。

他說，總統蔡英文上任以來，台灣在能源發展上都一直朝著減煤、增氣、非核方向來做，經這幾年的努力，台灣增加了燃氣機組的建設，減少了燃煤的機組，當然再生能源的發展更是大步向前。最近這2年，再生能源的發電量已經超過核能的發電量。

談及花蓮震災重建。陳建仁說，政府已盡量透過跨部會的力量的整合，編列相關的預算，也已盤點所有的預算，大概超過新台幣200億元協助災區重建，盡量減少災民的負擔。

他指出，政府會繼續向災民說明，已有推出很好的重建復原的方案，而且現在就要開始來進行，不必再拖延，也會與花蓮縣政府密切溝通，讓復原重建的工作從現在開始就進行。

內閣 賴清德 陳建仁

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