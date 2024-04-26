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扁人馬重返執政？ 賴清德：人才屬於國家

聯合報／ 記者蔡晉宇周佑政／台北報導
當年輔佐前總統陳水扁（ 左二）的幕僚世代羅文嘉（右）、馬永成（右二），傳將加入準總統賴清德執政團隊。(本報資料照片)
當年輔佐前總統陳水扁（ 左二）的幕僚世代羅文嘉（右）、馬永成（右二），傳將加入準總統賴清德執政團隊。(本報資料照片)

總統當選人賴清德昨公布第六波新政府人事。對於傳出過去扁朝幕僚，包括總統府前副秘書長馬永成等人將重回執政團隊，賴清德表示，人才是屬於國家的，沒有新舊之分，也沒有朝代之別，後續的政府職位，會擇期說明；關於新任總統府秘書長潘孟安，未來是否投入二○二六縣市長選戰，潘孟安用台語表示，「吃碗內不要看碗外」。

賴清德表示，國家人才培養不易，尤其是國安人才，以國外為例，美國總統歐巴馬政府的國安團隊，很多來自前總統柯林頓團隊，美國總統拜登的國安團隊，很多來自前總統歐巴馬團隊，甚至拜登總統本身，過去就是歐巴馬政府的國安團隊一員。只要是人才，都會請他們為國家社會、為人民服務，實現民主、和平、繁榮的國家發展方向。

潘孟安表示，賴清德才剛公布他的新職務，他都還沒履新，現在外界又派一個新職務，台灣有句話「吃碗內不要看碗外」，五二○後，他就是襄助賴清德。

內閣 潘孟安 賴清德 陳水扁

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