國防部文人領軍 顧立雄：遞延中國冒進時間表

準總統賴清德昨天公布新任國防部長為顧立雄，外界質疑文人領軍成效，顧立雄表示，作為國防部長，首要目標是複雜化對岸的計算，讓中國可能的輕舉妄動、可能冒進的軍事作為時間表，不斷地往後遞延，確保台海和平穩定。

媒體詢問，一旦台海有事，缺乏職業軍人歷練的國防部長，能否擔任文人領軍的重擔？顧立雄表示，文人部長在民主國家並不少見，他感覺擔子很重，會戰戰兢兢，戒慎以對。顧立雄說，他很清楚國防的戰略目標，會以專業的國軍團隊，包括軍令、軍備、軍政以及其他相關部門一起來合作，打造一支現代化、實戰化的勁旅，「要讓全世界看見我們有自我防衛的決心與實力」，包括不對稱作戰、聯合作戰的能力建構，需要加速也要加強，此外是更實戰化的訓練，不但對義務役、志願役乃至於對後備役都是如此，要讓後備役部隊形成一股有效的戰力，並建立全社會的防衛韌性。

顧立雄表示，「我們致力維護台海區域的和平穩定」，作為區域和平穩定的一環，台灣一定要參與正逐漸成形的印太區域協同性嚇阻具體作為。

美軍印太司令部司令阿基里諾日前表示，中國目標是在二○二七年之前具備侵略台灣的能力。顧立雄說，他的首要任務是不斷加強國軍的戰力；首要目標則是複雜化對岸的計算，讓中國可能的輕舉妄動、可能的冒進軍事作為的時間表，不斷地往後遞延。

國民黨立委王鴻薇昨質疑，在蔡總統第一任期，美國對台軍售僅五次，自顧立雄任國安會秘書長起，美國對台軍售多達廿次，未來顧接掌國防部，恐成「對美軍購部長」，且近年我國國防最大項目「潛艦國造」，傳出將續建七艘預算達二八○○億元的潛艦，未來會不會成為「潛艦美造」，令人質疑。

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