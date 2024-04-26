民進黨內「知中派」 鄭文燦掌海基會…對陸釋善意

經濟日報／ 記者周佑政蔡晉宇／台北報導
準總統賴清德（左）昨天親自公布國安首長人事布局，介紹準海基會董事長鄭文燦（左二）給媒體記者。記者潘俊宏／攝影
準總統賴清德（左）昨天親自公布國安首長人事布局，介紹準海基會董事長鄭文燦（左二）給媒體記者。記者潘俊宏／攝影

準總統賴清德昨（25）日宣布外交部長由林佳龍接任、海基會董事長由鄭文燦出任，林佳龍表示，曾向賴請示未來外交路線，「要走沉著穩健、令人信賴的外交政策路線。」鄭文燦則朗讀賴清德當選宣言，表示會依照蔡總統「四個堅持」及賴清德提出的民主和平「四大支柱」，都是處理兩岸交流的前提。

四堅持分別為堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民意志；四支柱則包括一、建立台灣威懾力，二、經濟安全是國家安全，三、與全世界民主國家建立夥伴關係，四、穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

鄭文燦被視為民進黨內「知中派」，他接下海基會董事長，外界解讀為「對中國釋出善意」。對此鄭文燦回應，賴清德在當選時就已表達善意、穩健、負責，包括蔡總統「四個堅持」，以及賴清德所提出的「民主和平四大支柱」，都是處理兩岸交流的前提。

值得關注的是，鄭文燦這段發言，是當場拿出手機，朗誦賴清德的當選感言，足見他對於處理兩岸關係的謹慎。

鄭文燦表示，兩岸關係是台灣民主和平非常重要的支柱，維持台海和平穩定，是總統重要使命，賴清德將依照中華民國憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等尊嚴前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗。

內閣 民進黨 海基會 賴清德 鄭文燦

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