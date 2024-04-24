第6波內閣人事25日亮相 賴清德將親自公布國安團隊

準總統賴清德25日將親自主持宣布國安內閣人事名單，除了先前已經被蔡總統證實的準外交部長林佳龍、準國防部長顧立雄以外，陸委會主委、退輔會主委、國安局長等名單預計也都會在明日人事發布會上一併公布。

賴清德在4月10日公布首波內閣名單，宣布行政院長由民進黨前主席卓榮泰接任、青平台基金會董事長鄭麗君任副行政院長、行政院秘書長為龔明鑫、行政院發言人為陳世凱。

準閣揆卓榮泰接著陸續公布四波內各閣名單，包括準經濟部長郭智輝、準國發會主委劉鏡清、準環境部長彭啟明、財政部長莊翠雲留任等相關內閣人事大多已曝光。

至於剩下跟國安相關的部會首長，預計將在明日由賴清德親自宣布。國安單位人選目前被點名的有，如總統府秘書長林佳龍接任外交部長、國安會秘書長顧立雄擔任國防部長、現任海基會副董事長邱垂正擔任陸委會主委、退輔會主委由前國防部長嚴德發擔綱、國安局長則是蔡明彥留任、現任行政院副院長鄭文燦接任海基會董事長。

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