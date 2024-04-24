快訊

雨區再擴大！15縣市大雨特報 民眾慎防雷擊強陣風

亂竄畫面曝！英騎兵團馬匹倫敦街頭暴衝染血 傳士兵墜馬至少4傷

彰化3姊弟遭無照翁撞飛！姊姊會笑了 妹妹插管昏迷指數仍是3

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第6波內閣人事25日亮相 賴清德將親自公布國安團隊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
準總統賴清德25日將親自主持宣布國安內閣人事名單。圖／聯合報系資料照片
準總統賴清德25日將親自主持宣布國安內閣人事名單。圖／聯合報系資料照片

準總統賴清德25日將親自主持宣布國安內閣人事名單，除了先前已經被蔡總統證實的準外交部長林佳龍、準國防部長顧立雄以外，陸委會主委、退輔會主委、國安局長等名單預計也都會在明日人事發布會上一併公布。

賴清德在4月10日公布首波內閣名單，宣布行政院長由民進黨前主席卓榮泰接任、青平台基金會董事長鄭麗君任副行政院長、行政院秘書長為龔明鑫、行政院發言人為陳世凱。

準閣揆卓榮泰接著陸續公布四波內各閣名單，包括準經濟部長郭智輝、準國發會主委劉鏡清、準環境部長彭啟明、財政部長莊翠雲留任等相關內閣人事大多已曝光。

至於剩下跟國安相關的部會首長，預計將在明日由賴清德親自宣布。國安單位人選目前被點名的有，如總統府秘書長林佳龍接任外交部長、國安會秘書長顧立雄擔任國防部長、現任海基會副董事長邱垂正擔任陸委會主委、退輔會主委由前國防部長嚴德發擔綱、國安局長則是蔡明彥留任、現任行政院副院長鄭文燦接任海基會董事長。

內閣 賴清德

延伸閱讀

美參院通過援台法案 賴清德：持續深化台美情誼

藍520後邀賴清德國情報告 民眾黨：這是柯文哲的競選政見

只要立院邀請 民進黨：賴清德非常有意願做國情報告

「我們都是花蓮人」賴清德：請蕭美琴協助花蓮盡早恢復日常

相關新聞

第6波內閣人事25日亮相 賴清德將親自公布國安團隊

準總統賴清德25日將親自主持宣布國安內閣人事名單，除了先前已經被蔡總統證實的準外交部長林佳龍、準國防部長顧立雄以外，陸委...

準政院秘書長龔明鑫：台灣經濟未來10~20年樂觀

國發會主委、準行政院秘書長龔明鑫接受媒體專訪，強調台灣已經打造非常完整且深厚的數位轉型基礎，從基本面來看，未來10到20...

劉柏立遭內定下任NCC主委 學術界升等之路卻遭文大阻擋

報載已被內定為國家通訊傳播委員會（NCC）主委的台灣經濟研究院第四所所長劉柏立，學經歷非常豐富，不過他...

藍質疑 賴清德下一步特赦陳水扁

針對前總統陳水扁執政時期倚重的羅文嘉、馬永成、林德訓可能加入準總統賴清德新政府，國民黨立委王鴻薇昨質疑，賴清德拉攏扁朝人...

NCC新主委 內定劉柏立

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）新委員人選，據了解，正副主委可望提名台經院研究四所所長劉柏立、台師大大眾傳播研究所教授陳炳宏...

觀察站／卓內閣 大政委架空小白部長？

準閣揆卓榮泰昨公布第五波新內閣人事，多為留任部會首長，唯一新任的主計長陳淑姿長年在台南歷練，延續準總統賴清德愛用「台南幫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。