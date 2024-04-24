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管碧玲、徐佳青、陳駿季留任 藍稱不解

聯合報／ 記者蔡晉宇周佑政屈彥辰林縉明李柏澔呂俊儀／台北報導
準行政院長卓榮泰（左四）昨天公布第五波新內閣名單，財政部長莊翠雲（左二）、農業部長陳駿季（左三）、僑委會委員長徐佳青（右四）、海委會主委管碧玲（右三）、人事長蘇俊榮（右），均為留任或真除，僅陳淑姿（右二）為新任主計長。記者曾原信／攝影
準行政院長卓榮泰（左四）昨天公布第五波新內閣名單，財政部長莊翠雲（左二）、農業部長陳駿季（左三）、僑委會委員長徐佳青（右四）、海委會主委管碧玲（右三）、人事長蘇俊榮（右），均為留任或真除，僅陳淑姿（右二）為新任主計長。記者曾原信／攝影

準閣揆卓榮泰昨公布第五波新內閣人事，六位閣員包括財政部長莊翠雲、海委會主委管碧玲、僑委會委員長徐佳青、行政院人事長蘇俊榮均留任，農業部長由代理部長陳駿季真除，行政院主計長由台南市研考會主委陳淑姿出任。

卓榮泰表示，這波新內閣人事的關鍵字是「積極行動」，六位首長有五位是續任，他們已經在過去展現行動力，未來將借重其團隊經驗，為「行動創新ＡＩ內閣」更平穩交接、後續施政。

不過，上述人事引發國民黨立委批評表示，「無法理解為何留任有爭議的官員」。國民黨立委林倩綺說，在金門陸船翻覆致二死案中，管碧玲與海巡署的處理方式及能力遭質疑，更遑論擅改立法院專案報告名稱；徐佳青則涉入「超思買蛋疑雲」、性騷吃案，以及技術性霸凌風波。

林倩綺表示，她無法理解，為什麼賴內閣會留任這些充滿爭議的官員？難道民進黨沒人了嗎？沒有更優秀的人才，所以只能沿用這些備受爭議的官員？「或者，這是充滿了政治利益操作的派系交換？」

陳駿季也被批評，代理農業部長期間爭議不斷。例如，民眾黨主席柯文哲於二○二四總統大選期間，批評農民保險「大撒幣」，補貼政策就像每天吃類固醇；結果，農業部一天內連發三文澄清，還用陳駿季哏圖「三問柯主席，你懂農民嗎？」被外界質疑農業部美其名是為政策辯護，實質化身賴清德競選辦公室成員，透過行政資源發文攻擊政敵。

對於農業部長期被批評針對產銷問題「除了補助還是補助」，陳駿季說，未來農業部會特別強化「韌性農業」，透過智慧生產、數位服務的科技元素，來提升農業的韌性，降低農民的經營風險。莊翠雲說，相關新稅制的推動，要在遵守財政紀律下，配合國家政策經濟發展適時調整。

準主計長陳淑姿則表示，為健全財政，必然會推動國家減債，但也要兼顧國家經濟發展，並會視國家需求排列優先順序，決定歲計賸餘如何撥補、運用。

【記者鄭媁、周佑政、蔡晉宇、歐陽良盈／台北報導】國民黨昨天舉行記者會，提出事證指準行政院副院長鄭麗君的先生沈學榮，身居台灣居磁公司負責人，卻利用子公司東莞方策作為白手套，西進中國大陸「賺紅錢」。鄭麗君透過辦公室回應，她二○一二年擔任立委後，先生在大陸已沒有產業投資及擔任任何公司管理職。

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