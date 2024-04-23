名家專欄／陳揆內閣看守中 劉嘉薇：應堅守崗位 妥善處理重大議題

image source：FB／經濟部、陳建仁、管碧玲

文／劉嘉薇

520總統即將就任，新內閣也將隨之上台。目前的內閣雖在一月總辭，但受到總統慰留，2024總統和立委選舉結果產生後到520總統就職，這段不算短的時間，看守內閣表現如何？仍然需要受到關注。特別是新任立委2月1日上任，進行施政質詢，三黨不過半的立法院，在質詢期間屢屢與行政部門擦出火花，凸顯執政後期的問題，究竟陳揆內閣在任期最終表現如何？能否堅守崗位？社群媒體已是政治運作不可獲缺的一環，陳揆內閣網路聲量的分佈說明了網友的關注度與正反評價。

陳揆內閣前十名正面聲量大多低於15% 管碧玲負面聲量最高

根據《網路溫度計》「陳揆內閣口碑排名」（時間：2024/1/23～2024/4/21），陳揆內閣網路聲量最高的前三名依序為行政院長陳建仁、海洋委員會主委管碧玲以及經濟部長王美花。網路聲量前十名官員的負面聲量都高於正面聲量，正面聲量也大多低於15%，其中正面聲量最低者為衛生福利部部長薛瑞元，負面聲量最高者為管碧玲。

看守內閣狂挨轟 劉嘉薇：不滿漲電價、食安問題

其中陳建仁聲量高點為「徐巧芯立院質詢處女秀！猛轟陳建仁：你參加百萬小學堂嗎？」東森新聞YouTube影片，觀看次數33萬次，留言將近三千則，對於陳內閣批評聲浪高張。再者是「謝龍介首戰開殺戒！開場就噹爆陳建仁！替徐巧芯報仇！行政院院長扛不住啦！立法院質詢食安總檢討實況」Bit King比特王出任務YouTube影片，觀看次數75萬次，留言超過一千五百則，對政府在食安問題的處理多有批評。管碧玲聲量高點則出現在三立新聞Facebook「『碰撞跟撞船不一樣』管碧玲拒絕為報告改名道歉：我不是棄車保帥的人」，多數網友力挺主權和海巡。再者是東森新聞Facebook「金門快艇案 管碧玲：撞船是中國最想用的名稱」，多數網友支持海巡。王美花的聲量高點則為ETtoday新聞雲Facebook「王美花喊話！警告業者『不應以漲電價為由漲物價』」，網友對此發言多有調侃。

看守內閣食安、漲電價惹議 劉嘉薇：重大議題仍應妥善處理

看守內閣面對食安、主權和調漲電價議題，管碧玲是網路聲量前十名官員中，好評影響力最低者，其中好評影響力是根據網路聲量與網友語意情緒，以1~10的數值呈現分析對象在主題內的能見度與網友評價。王美花的發言讓網友有不接地氣的感受，都是官員發言應該避免之處。陳建仁受到在野立委質詢，留言網友對其評價不高，認為未能正視、解決食安問題，讓民眾安心。看守內閣雖為看守，對於重大議題仍應妥善處理，堅守崗位。

image source：陳揆內閣口碑排名（分析時間：2024/1/23～2024/4/21）

image source：陳揆內閣口碑排名（分析時間：2024/1/23～2024/4/21）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年1月23日至2024年4月21日。

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