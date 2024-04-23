新聞幕後／陳時中「英系」色彩上位 與邱泰源互相制衡

派系考量是內閣人事布局難以避免的課題，昨天傳出衛福部前部長陳時中接任行政院政務委員，在一片親賴閣員中，陳時中除了鮮明的英系色彩外，也不乏醫界派系考量。未來若督導衛福部，他與準衛福部長邱泰源間的瑜亮情結，說好聽是「專業互補」，但「互相制衡」意味卻更濃厚。

陳時中曾在新冠肺炎疫情指揮官任內被捧為「抗疫英雄」，卻在前年九合一大選敗北後步下神壇。傳出接任政委，民進黨內派系人士認為，未來內閣「新賴系」浮現，此安排可代表「不對英系趕盡殺絕」，身為小英之友會榮譽總會長的陳時中，最具「英系」象徵性，加上總統大選扛起北市競總主委重責，輔選賴有功，此安排並不令人意外。

不過，衛福部長人事牽動醫界角力，陳時中若督導衛福部，他與邱泰源能否順利合作，黨內不是沒有疑慮。

準閣揆卓榮泰上周公布邱泰源接任衛福部長時，已掀起部分醫界、社福界反彈。邱泰源具家醫專業，發跡於台大醫院，在外界眼中較符合「醫界正統」血脈，但在擔任不分區立委期間，推遲「醫療機構設置條例」修正，看在社福團體眼中是不友善的代表。

此外，陳時中任衛福部長時曾推「再生醫療三法」，邱泰源身為同黨不分區立委，卻「逆時中」提出另一版本與衛福部互槓。加上早在疫情前，就曾傳出陳時中要轉任政委，由邱泰源接任部長；陳時中前年請辭投入選舉後，又曾傳邱泰源極力爭取部長，最後卻由薛瑞元升任，幾度與部長擦身而過，陳、邱也浮現瑜亮情結。

另一方面，蔡政府任內，政委林萬億在高齡化、少子女化等社福及人口政策扮演重要角色；陳時中若要接棒，除了過去對長照、社工的著墨較少，陳、林兩人對長照政策的觀點也是南轅北轍，如何踏出新步伐，將是一大考驗。

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