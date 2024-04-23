陳時中接政委 被批不善溝通爭議大

準總統賴清德的新內閣人事布局陸續公布。據了解，衛福部前部長陳時中將接任行政院政務委員；國民黨、民眾黨立委皆批評政治任命爭議大；民進黨立委則指陳時中是「政治工作的人格者」，歷經許多抹黑、人格攻擊後，依舊為台灣挺在第一線。

第五波名單今揭曉 國安團隊周四公布

準行政院長卓榮泰今天將公布第五波內閣名單。主計長傳內定台南市研考會主委陳淑姿接任，財政部長莊翠雲、僑委會委員長徐佳青、人事長蘇俊榮等多位現任首長將留任。至於國安團隊已大致底定，據了解，本周四將壓軸公布。

行政院設置政務委員七至九人，據掌握，現任政委、行政院經貿談判辦公室談判總代表鄧振中留任；已公布的首長，國發會主委劉鏡清、國科會主委吳誠文及工程會主委陳金德將兼任政委。

對於陳時中將出任政委，國民黨立委洪孟楷質疑，陳時中政治性格強烈，不知是賴清德是想論功行賞，還是對準衛福部長邱泰源不夠信任，要讓陳時中擔任地下部長？國民黨立委王育敏表示，陳時中若是要取代現任政委林萬億的分工，在社福領域的專業應該不如林萬億。

國民黨立委許宇甄稱，賴政府將職位當成選舉酬庸工具，用人唯親，台灣民主正在倒退；政務委員不用上台備詢，卻能將手伸進督導部會，陳時中擔任衛福部長任內的爭議未解，若讓他督導衛福部業務，過去新冠疫苗、新冠快篩的爭議恐無法被調查清楚。

民眾黨立委陳昭姿表示，政委最重要的工作是跨部會協調政，陳時中過去表現看不出善於溝通，尤其是ＢＮＴ、高端疫苗採購爭議，至今都還沒向社會交代，「如果連最基本的公開透明、與人民的溝通都做不到，恐怕難以勝任政委的工作」。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤稱，陳時中是政治工作人格者，在衛福部長任內曾被評為「最好溝通的衛福部長」，身段柔軟、政治智慧高，疫情後期歷經抹黑是政治攻擊政治攻擊後，依舊為台灣挺在第一線；她非常期待陳時中可以進入內閣團隊，把關國家的醫療政策。

除陳時中入閣有爭議，醫師公會全聯會榮譽理事長、前立委邱泰源將接任衛福部長，也是批評聲浪四起，社福團體表態，「這人選無法接受」。和邱泰源私交良好的藥師公會全聯會理事長黃金舜則表示，邱擔任立委期間，在處理非醫師相關議題時，態度強硬，希望當上部長後，站在整個醫療體系的高度，不管面對醫師、護理師、醫檢師、藥師，以及衛環相關團體，均應有耐心、秉公處理；如果（態度）沒更改，五二○後，跟其他醫療團體搞得不愉快、產生抗爭，「我想執政黨都會受不了」。

賴清德赴陸委會 聽兩岸簡報

【記者侯俐安、陳政錄／台北報導】距離五二○就職不到一個月，準總統賴清德昨天上午赴陸委會聽取兩岸相關簡報，為交接做準備。據指出，賴此行並未久待，主要目的是了解兩岸情勢，聽取相關報告。蔡總統昨視導國防安全研究院，並肯定國防院在掌握戰略情勢變化、廣納戰略研究人才及建立對外交流合作等三項目標所展現的成果。

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