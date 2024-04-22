520上任前 準環境部長彭啟明：拜訪環保朋友請益

準環境部長彭啟明22日表示，在520之前將會交接現有工作，並積極聽取環境部各屬司的實際業務內容，雖然不會有太多公開活動，但仍會先拜訪環保朋友請益。

準行政院長卓榮泰日前陸續公布520閣員名單，知名氣象專家彭啟明被內定為下一任環境部長。

彭啟明22日在臉書上表示，已經和環境部部長薛富盛連絡上，非常感謝他過去八、九個月的努力。他認為，薛富盛是一位謙謙君子，看了許多他在立法院受質詢的方式，始終是不卑不亢，很獲朝野各界的推崇，也會會努力學習。且薛富盛過去在中興大學校長任內，把興大提升非常多，未來也會努力在淨零環保領域，加大和大學的合作。

談到接下來的任務，彭啟明表示，近期將交接現有工作，並積極聽取環境部各屬司的實際業務內容，針對各界關心的議題會專案深度聽取報告，必須在 520就要上手。雖然520前實在不方便發表各種政策想法，但他仍會先拜訪環保朋友請益。

彭啟明上午看到陳長文律師、環境品質文教基金會董事長謝英士在聯合報上的讀者投書、表達期許，非常感謝，他說，「文內的內容，我都很清楚，我將面對的都是衝突與兩難，如何匯聚大家的意見整合成行動，勢必要有新的方式。」

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