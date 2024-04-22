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薛富盛：已與彭啟明通電話 相信施政能無縫接軌

中央社／ 台北22日電

環境部長薛富盛今天表示，已經與準環境部長彭啟明通過電話，接下來會與彭分享環境部推動業務的狀況、對未來中長程發展的想法；相信接下來政策的推動上應該能夠無縫接軌。

內定行政院長卓榮泰19日宣布第4波內閣人事，氣象專家彭啟明內定520出任環境部長，成為內閣人事的大黑馬。彭啟明表示，期望入閣後，能加速台灣淨零轉型，制訂明確的減碳路徑圖，落實綠色成長戰略，雖然很有壓力，但他勇於承擔。

立法院社環委員會今天邀請環境部、交通部、經濟部、內政部警政署就「噪音管制與加速推動排氣管噪音認證」進行專題報告，並備質詢。

環境部長薛富盛會前接受媒體聯訪時表示，彭啟明已經和他聯絡，也隨時歡迎他到環境部，也非常聽意將自己所了解環境部推動業務的狀況、對未來中長程發展的想法，與彭啟明分享；另外也要求各單位主管安排時間，向彭啟明報告業務狀況

薛富盛認為，接下來在政策的推動上應該能夠無縫接軌，會盡全力協助彭啟明了解環境部的業務；也請全體部內同仁配合新部長的施政理念，讓他能夠盡全力發揮，讓環境保護及相關業務推動能更上一層樓。

薛富盛提到，未來包括淨零排放、資源循環等，都期許環境部能做最大的貢獻。

內閣 賴清德

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