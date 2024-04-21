賴內閣兩岸人事布局釋善意？ 學者讚「他」是關鍵：有助溝通

針對新內閣的兩岸事務團隊：陸委會主委將由邱垂正擔任，海基會董事長將由鄭文燦接任，學者陳俐甫受訪時說，此任命顯示賴相當重視兩岸關係，但中國也要善意回應，否則就顯得台灣過於卑微。學者左正東受訪時認為，鄭文燦份量夠，但兩岸政策還要看賴清德如何表態。但學者張亞中認為，賴清德若不改變兩岸互不隸屬、不接受九二共識，任命誰也沒用。

賴願意跟對岸交流？

賴清德政府近日陸續公布內閣官員人選，但兩岸與國安方面尚未公布。外傳陸委會主委將由海基會副董事長邱垂正接任，海基會董事長將由行政院副院長鄭文燦接任。

此外，準總統賴清德在選舉期間曾表態要跟習近平吃飯，甚至邀請他來台灣喝珍奶、吃蝦仁飯。提到兩岸關係時，賴清德也說「中國只要平等、尊嚴的對待，我願意敞開大門，跟中國進行交流合作，促進兩岸人民福祉。」讓外界對於賴清德的兩岸政策與人事感到相當好奇。

阿燦兩岸真有耕耘

對此，台大政治系教授左正東受訪時表示，副主委邱垂正在蔡英文總統這8年來都在海陸兩會任職，若賴清德將其升為主委，此政策應該不會有任何變化。但鄭文燦的部分就有了，因為他曾在海基會擔任副祕書長，也是港澳之友協會理事長，並在任內推動地方政府兩岸事務小組，顯見是有心經營兩岸關係。

左正東認為，鄭文燦在黨內算相對務實派，沒有強烈意識形態色彩，是有助推動兩岸事務的，且鄭文燦過去歷任桃園市長與行政院副院長，在政治上是有份量的，份量比過去幾任海基會董事長還要高，且過去相關人員大多是事務官升任或專業幕僚，鄭文燦如此份量的政治人物接任是有加分的。

賴主動可彰顯善意

「兩岸政策主要還是看賴清德的態度！」左正東認為，人事任命不會根本改變兩岸關係，主要還是看賴清德520的就職演說，觀察其兩岸政策立場與如何界定兩岸關係，並展現堅守中華民國憲法的決心，還有是否對九二共識有包容的態度，這些才是影響後續兩岸關係的重要元素。

中國對邱垂正熟悉

真理大學人文與資訊學系助理教授陳俐甫受訪時表示，新潮流過去長期耕耘陸委會，但邱垂正的接班顯示民進黨的兩岸「中生代」將正式就位，而中生代的觀點有可能與過去的陳明通等人不同，他認為，邱垂正在學者期間就與中國的智庫往來甚密，中國對他有所認識，若他成為陸委會主委，應是對中國釋出善意。

他強調，賴清德其實相當注重兩岸關係，擔任台南市長時也是綠營中較願意與中國互動的人。陳俐甫分析，賴清德個性雖然強硬，但並非是對中國本身，因此在兩岸關係上，他認為也不會那麼硬，既然會講出願意邀請習近平的話，代表是真心想要的。

中方也要有回應

「若習近平要來台，可以仿照前國台辦主任陳雲林訪台的互動模式！」陳俐甫表示，或是兩人在金門或新加坡見面的可行度比較高，但賴清德赴中的可能性低，因中國《反分裂法》可逮捕台灣政府官員。但他認為，兩岸關係需要對等，賴清德已經提出邀請，習近平必須要有回應。

兩岸溝通仍要看賴

前台大政治系教授張亞中受訪時則說，大陸政策屬國家安全的一環。陸委會是執行單位，海基會又是陸委會的白手套。賴清德掌握國家安全的主導權，如果賴清德仍維持不接受九二共識，堅持兩岸在主權上互不隸屬，兩岸關係就很難改善。即使邱垂正與鄭文燦已居陸委會及海基會要職，但個人或機構能夠發揮「春暖花開」的功能幾乎不存在。

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