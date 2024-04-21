新聞眼／租金補貼吃不到 依舊無解

距離賴政府上任只剩一個月，高房價仍是青年心中的痛，準副閣揆鄭麗君允諾優先支持百萬戶租屋家戶，更坦言許多年輕人被漏接，卻未見如何改善補助看得到吃不到的老問題，只要房東抗拒，拿不到補助不說，還可能面臨房客與房東的對立，若這次青年還是只能自求多福，那要政府做什麼？

三百億元擴大租金補貼計畫，是鎖定青年族群的撒幣政策，上路至今兩年餘，政府下修申請年齡至十八歲、提供房東「三稅減免」誘因，成效反應在核定戶數上，內政部推估，本月底核定戶數將達五十萬戶目標，既然數據好看，為何青年仍無感？癥結點還是在房東身上。

細究原因，無非是房東害怕被追稅、認為買賣稅率不划算，寧可躲在黑暗中，儘管申請無須取得房東同意，但隔年報稅資料就會曝光，不少房東放話只要申請就漲租、不然就搬家走人，當弱勢房客面對強勢房東，誰願意冒著撕破臉的風險？更反映出計畫只建立在「有好心房東」的前提下。

準總統賴清德參選期間，學生曾當面反映租屋補助看得到吃不到，他卻要求對方主動告知房東參與補貼的好處，無非是將政府應盡責任丟給青年，讓人聯想蔡英文總統的「去找老闆說」，不知民間疾苦，選後問題依舊沒有解決，儘管核定補貼戶數確有上升，但青年無感大於有感也是事實。

高房價是青年心中的痛，內政部卻以「婚前沒房者結婚率與生育率更高」，認為買不起房並非年輕人不婚的原因，實則相反，許多青年不願負擔沉重房貸，轉而選擇租屋，未來租金補貼如何加強納入青年租屋族，考驗新政府智慧，若不思設計配套、聆聽房東心聲，口號喊得再好也是白搭。

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