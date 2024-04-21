聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／租金補貼吃不到 依舊無解

聯合報／ 記者黃婉婷
政府推動三百億元擴大租金補貼計畫。仍難改善補助看得到吃不到的老問題。 圖／聯合報系資料照
政府推動三百億元擴大租金補貼計畫。仍難改善補助看得到吃不到的老問題。 圖／聯合報系資料照

距離賴政府上任只剩一個月，高房價仍是青年心中的痛，準副閣揆鄭麗君允諾優先支持百萬戶租屋家戶，更坦言許多年輕人被漏接，卻未見如何改善補助看得到吃不到的老問題，只要房東抗拒，拿不到補助不說，還可能面臨房客與房東的對立，若這次青年還是只能自求多福，那要政府做什麼？

三百億元擴大租金補貼計畫，是鎖定青年族群的撒幣政策，上路至今兩年餘，政府下修申請年齡至十八歲、提供房東「三稅減免」誘因，成效反應在核定戶數上，內政部推估，本月底核定戶數將達五十萬戶目標，既然數據好看，為何青年仍無感？癥結點還是在房東身上。

細究原因，無非是房東害怕被追稅、認為買賣稅率不划算，寧可躲在黑暗中，儘管申請無須取得房東同意，但隔年報稅資料就會曝光，不少房東放話只要申請就漲租、不然就搬家走人，當弱勢房客面對強勢房東，誰願意冒著撕破臉的風險？更反映出計畫只建立在「有好心房東」的前提下。

準總統賴清德參選期間，學生曾當面反映租屋補助看得到吃不到，他卻要求對方主動告知房東參與補貼的好處，無非是將政府應盡責任丟給青年，讓人聯想蔡英文總統的「去找老闆說」，不知民間疾苦，選後問題依舊沒有解決，儘管核定補貼戶數確有上升，但青年無感大於有感也是事實。

高房價是青年心中的痛，內政部卻以「婚前沒房者結婚率與生育率更高」，認為買不起房並非年輕人不婚的原因，實則相反，許多青年不願負擔沉重房貸，轉而選擇租屋，未來租金補貼如何加強納入青年租屋族，考驗新政府智慧，若不思設計配套、聆聽房東心聲，口號喊得再好也是白搭。

內閣 房東 租金補貼 賴清德 鄭麗君

延伸閱讀

竹科三期計畫 加速邁步

減輕青年負擔 竹市府年底前推青年租屋補貼加碼6千元

內政部將研議補助花蓮住戶重建費用 基準曝光

貧富差距20倍以上？財富分配報告消失30年 主計長：一定會發布

相關新聞

鄭麗君提居住正義 青年質疑政策淪空談

內政部發布最新資訊，全國住宅價格增幅持續擴大。民進黨昨天舉辦「投資未來世代」青年論壇，準行政院副院長鄭麗君表示，台灣目前...

新聞眼／租金補貼吃不到 依舊無解

距離賴政府上任只剩一個月，高房價仍是青年心中的痛，準副閣揆鄭麗君允諾優先支持百萬戶租屋家戶，更坦言許多年輕人被漏接，卻未...

談民進黨組閣 朱立倫：都是賴清德的意志

準總統賴清德競選時喊出民主大聯盟政見，但陸續幾波人事宣布，內閣名單卻被外界質疑不符合民主大聯盟精神。國民黨主席朱立倫說，...

賴清德新政／鄭文燦掌海基會換來陸出招施壓 兩岸人事不影響大局但前景不樂觀

準總統賴清德新政府人事，海基會副董事長邱垂正可望接掌陸委會主委、行政院副院長鄭文燦則有望出任海基會董事長，這樣的人事安排，被解讀為向對岸傳遞和平務實交流的訊號；不過就在賴清德520就任倒數一個月之際，中國大陸19日連出兩招對台施壓。學者認為，人事安排不至於影響「大局」，未來若「蔡規賴隨」，兩岸的前景依舊不樂觀。

【重磅快評】信賴內閣不信蔡 新潮男孩取代小英男孩

賴政府第四波新內閣名單昨天出爐，百官拼圖的背後代表新舊朝代更迭，下一個世代將是「信賴內閣」當家，隨著蔡英文總統下台日倒數計時，「小英男孩」的昔日榮光已宣告落幕，取而代之的綠色新貴將是以準總統賴清德為首

彭啟明將任環境部長 做1舉動讓媒體人驚呼：這就是人品

準閣揆卓榮泰昨天公布第四波內閣人事，環境部長由天氣風險公司總經理彭啟明接任，堪稱大黑馬。媒體人羅友志在臉書「羅友志 友話...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。