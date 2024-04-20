聽新聞
test
0:00 / 0:00

新任原民會主委／曾智勇 大腿刺百步蛇

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
準原民會主委曾智勇，一路從基層做起。記者余承翰／攝影
準原民會主委曾智勇，一路從基層做起。記者余承翰／攝影

準原民會主委曾智勇是繼首任原民會主委華加志後，第二位排灣族原民會主委，兩人都出身屏東縣。曾智勇曾任屏東縣府原民處長十六年，一路從基層做起，個性幽默、隨和。地方人士認為他在地方、中央歷練完整，嫻熟原住民業務，是出線的主因。

六十二歲的曾智勇最早是縣府約雇人員，後來考上公務員，先在牡丹鄉公所服務，後來到高雄茂林鄉代表會擔任秘書，之後到屏東縣府出任原民局長，二○一一年獲民進黨徵召參選立委失利，二○一六年任職原民會原住民族文化發展中心主任至今。他曾邀刺紋師宋海華在他左大腿刺上百步蛇，現場直播，身體力行推廣傳統刺紋文化，鼓勵將祖先榮耀刺在身上，傳承下去。

曾智勇出身三地門鄉口社部落頭目家族，父親曾明標去年過世，生前曾任屏東縣議員。「曾智勇是部落偶像」口社村長宋造福說，曾智勇是口社部落第一個考上台大法律系的族人，「當時部落為了慶祝，鞭炮放到看不到路，村莊煙霧瀰漫，殺豬辦桌更是免不了。」他小時候暑假回部落參加鄉運、村運，曾智勇參加排球賽也有好成績。

族人認為曾智勇個性幽默，沒有官架子，容易與大家打成一片；屏東原鄉國民黨籍議員居多，曾智勇總是能不分黨派獲得藍營議員支持。

內閣 賴清德

延伸閱讀

高金素梅砲轟原民會準主委人事：「以番制番」的殖民思考

【即時短評】賴友友組民主大聯盟 賴清德的一場豪賭

準原民會主委曾智勇 原團：期待推展法規保障原民權

賴清德第四波新內閣…前綠委任衛福部長 賴士葆：酬庸

相關新聞

彭啟明任環境部長 內閣大黑馬

第四波新內閣名單昨出爐，環境部長由「氣象達人」天氣風險公司總經理彭啟明出任，成為內閣大黑馬；勞動部長由歷經蔡政府四任內閣...

觀察站／靠「賴友友」出線？ 新閣「男上加南」

賴政府第四波內閣人事出爐，賴清德的用人模式更加清晰，除了大量延攬「高雄幫」、「台南幫」與大量男性，簡稱「男上加南」，少數...

新任勞動部長／何佩珊大爆冷門 勞團憂「功德院」再起

勞動部長大爆冷門，由現任行政院副秘書長何佩珊出任，勞團反彈聲大，質疑何是賴清德擔任行政院長時期推動勞基法修法的主要推手，...

新任勞動部長-側寫／何佩珊擅協調 勞運遭判刑

行政院副秘書長何佩珊內定接掌勞動部，她出身野百合世代，學生時期便長期關注勞工議題，進入體制後長年擔任民進黨國會幕僚，二○...

新任環境部長／碳費、四接 彭啟明上任後首要考題

準閣揆卓榮泰昨天公布第四波內閣人事，環境部長由天氣風險公司總經理彭啟明接任，成為本次新閣員的一大亮點，攸關減碳與能源轉型...

接外長有人抱屈 林佳龍：都是台灣隊

總統府秘書長林佳龍盛傳接外交部長，準總統賴清德尚未對外宣布，日前卻被蔡總統提前證實，引發討論。昨天林佳龍笑稱「我的職務不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。