新任原民會主委／原團期待突破法規衝突 保障原民實權

原民會主委將由原民文化發展中心主任曾智勇接任。曾智勇來自屏東，是排灣族、台大法律系畢業，原住民團體期待，曾上任後，能夠突破現有法規衝突，落實土地、狩獵權等實質權力，也期待暢通與民間團體的溝通管道，增進對話空間。

原住民政策協會理事長陳旻園表示，現任主委夷將·拔路兒上任多年以來，推動的事務大多偏文化類，屬於軟性議題，但是，他對於攸關原住民的實質權力，像是土地議題等，卻較少著墨，也少見進展。

陳旻園表示，原住民族基本法頒布修訂後，多年來面臨土地諮商同意權，目前政府開發地熱，也面臨各種私有地爭議，目前也都尚未解決，期待新任主委可藉由法律專業，讓原住民的實質權力更受到保障。

原住民族青年陣線成員Savungaz Valincinan（撒丰安）表示，在夷將·拔路兒主委任期中，原民會跟民間團體的溝通管道相當封閉，幾乎沒有對話空間，希望新主委上任後，可以拉近政府與原住民對話共同協力，推展原民事務。

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