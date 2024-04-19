快訊

台股盤中一度下跌逾千點 10檔個股仍飆上漲停屹立不搖

中職／張奕日職薪水全給妻子 在台灣獨自一人靠12強獎金度日

輪到新北割韭菜？ 3月超車台中登「繳稅王」

第4波新內閣人事 國民黨：缺乏亮點自己人組閣

中央社／ 台北19日電
國民黨文傳會主委李彥秀。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
國民黨文傳會主委李彥秀。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

內定行政院長卓榮泰今天公布第4波人事，國民黨文傳會主委李彥秀表示，這一波內閣布局，除了缺乏亮眼人選，客委會、原民會仍然是「南流」優先，自己人組閣概念貫穿全場。

卓榮泰今天召開記者會，宣布天氣風險公司總經理彭啟明接環境部長、前立委邱泰源掌衛福部、行政院副秘書長何佩珊出任勞動部長、原住民族委員會主委由原民會原住民族發展中心主任曾智勇升任、台南市客委會主委古秀妃接客家委員會主委。

李彥秀受訪表示，這一波內閣布局，除了缺乏亮眼人選外，客委會、原民會仍然是南流優先，自己人組閣概念貫穿全場。農業部陳駿季代理許久，直接真除，可以看到民進黨對於農業部已經缺乏可用的其他人才，前部長陳吉仲過去的言行把農業部變成農業政治部，希望陳駿季能多點農業專業，少點政治口水。

李彥秀指出，邱泰源在擔任立委時就是專業的醫界立委，但是行政部門與立法、民間單位的屬性不同，要關照的不是只有醫師，邱泰源應該給其他的醫事團體、病家團體、社福業務更多的關注。

此外，李彥秀表示，何佩珊為了勞基法修法，曾在國會直指自家民進黨立委林淑芬「妳夠了嗎」，總統當選人賴清德選擇一個強力推動勞基法修惡的人來當勞動部長，未來勞動政策可以想見更偏向資方，這樣的人事安排，是民進黨對勞團的宣戰嗎。

何佩珊 內閣 彭啟明 曾智勇 賴清德 邱泰源

延伸閱讀

一例一休扮重要角色…昔女憤青何佩珊掌勞動部 黨內看好

非門外漢！與醫界友好、身段柔軟 邱泰源接棒衛福部長

邱泰源爭議聲中出線掌衛福部 三大原因揭曉

台電昨昨險大停電 李彥秀：曾文生還大言不慚能源轉型

相關新聞

新內閣公布新人事 黃國昌嗆「她有何資格當勞動部長」

準行政院長卓榮泰今天公布第四波新內閣人事案，準環境部長彭啟明、準衛福部長邱泰源、準勞動部長何佩珊、準客委會主委古秀妃、準...

拍板接任環境部長！彭啟明：政治路不好走 願意承擔挑戰

今天公布新一波新內閣人事，確定由天氣風險公司總經理彭啟明接任環境部長。他今天上午在臉書表示，5月20日前他將辭去天氣風險...

非門外漢！與醫界友好、身段柔軟 邱泰源接棒衛福部長

準總統賴清德第四波內閣人事揭曉，其中被認為難產的衛福部長將由前立委邱泰源接手。衛福部長人選一度外傳由測賴清德恩師、成大醫...

邱泰源爭議聲中出線掌衛福部 三大原因揭曉

準總統賴清德520後新內閣名單陸續公布，衛福部將由邱泰源接任。第4波內閣人事今公布，據了解，各界矚目的衛福部長人選，最終...

直播／賴政府第四波內閣 邱泰源衛福部長、彭啟明環境部長

準行政院長卓榮泰今天上午10時將公布第4波新內閣名單。據了解，今天公布的部會名單包括農業部、勞動部、衛福部、客委會、原民...

可望掌海基會 鄭文燦：春暖花開比較重要

準總統賴清德五二○就職，負責兩岸民間交流重任的海基會董事長一職，可望由行政院副院長鄭文燦出任。兩岸相關人士認為是賴清德釋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。