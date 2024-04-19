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新內閣爆黑馬！氣象達人彭啟明接掌環境部

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
今天公布新一波新內閣人事，確定由天氣風險公司總經理彭啟明接任環境部長。本報資料照片
今天公布新一波新內閣人事，確定由天氣風險公司總經理彭啟明接任環境部長。本報資料照片

內閣人事公布第四波19日上午登場，由準閣揆卓榮泰主持。勞動部長由行政院副秘書長何佩珊接任、環境部長則由彭啟明出任、衛福部長則由前立委邱泰源出任、原民會主委則是由原住民族發展中心主任曾智勇升任以及客委會主委則是台南市客委會主委古秀妃出任，新內閣再添兩位女性閣員。

卓榮泰表示，今天新內閣的主題是團結永續，台灣面臨到多元變化的局勢、極端氣候、疫情肆虐後的經濟復甦、勞資關係的和諧，對於少數優質文化的保存都需要國人的團結，團結才能讓台灣永續發展，期待這五位夥伴未來在做作任何決策的時候都要有公益永續的概念。

卓榮泰採取分批公布新內閣名單，今日再公布五位內閣人選。媒體近來報導，財政部長莊翠雲留任、主計總處主計長由台南市研考會主委陳淑姿接任、人事行政總處人事長蘇俊榮留任、新任農業部長將由代理部長陳駿季出任，

其他被點名人選還包括現任總統府秘書長林佳龍擔任外交部長、現任國安會秘書長顧立雄擔任國防部長、現任海基會副董事長邱垂正接任陸委會主委、海洋委員會主委管碧玲留任、僑務委員會委員長徐佳青留任、退輔會主委由前國防部長嚴德發接任，以及現任行政院副院長鄭文燦接任海基會董事長。

先前蔡總統已經對外證實現任總統府秘書長林佳龍將轉任外交部長、而外交部長吳釗燮將轉任國安會秘書長，除此之外仍有許多部會仍是未知。

內閣 彭啟明 環境部 賴清德

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