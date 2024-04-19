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可望掌海基會 鄭文燦：春暖花開比較重要

聯合報／ 記者侯俐安黃婉婷歐陽良盈賴錦宏／台北報導
行政院副院長鄭文燦傳接海基會董事長。圖／聯合報系資料照片
行政院副院長鄭文燦傳接海基會董事長。圖／聯合報系資料照片

準總統賴清德五二○就職，負責兩岸民間交流重任的海基會董事長一職，可望由行政院副院長鄭文燦出任。兩岸相關人士認為是賴清德釋放兩岸對話交流訊號，鄭文燦以簡訊回覆記者，「春暖花開比較重要」。對於海基會近年被形容為「冷宮」，民進黨立委林俊憲表示，鄭文燦是黨內重要政治人物，此安排對兩岸事務融冰是「正面訊號」。

鄭文燦有望執掌海基會、海基會現任副董事長邱垂正可能出任陸委會主委，海基會副秘書長蔡孟君昨天一共說了十一次「沒有評論」；但據內部了解，海基會部分辦公室已經在打包。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，鄭文燦曾任海基會副秘書長，桃園市長任內更創設地方政府對大陸的溝通平台，出任海基會董事長是好棋，對中國來說應該也是可接受人選，代表新政府對中方遞出橄欖枝。

海基會前董事長洪奇昌表示，鄭文燦任海基會董事長，代表賴政府在兩岸交流拋出正面回應。接下來最能促進兩岸人民相互理解的實質呈現，將是兩岸旅遊與雙方人員互訪，鄭文燦與準陸委會主委邱垂正，是完美搭配。

國民黨立委許宇甄則說，新政府要用鄭文燦當海基會董事長前，應先釐清他先前被指在澳門「接受招待」錄影帶的真偽，若影像為真，身為兩岸事務主談人的海基會董事長有把柄被陸掌握，代表台灣跟大陸交流恐難服眾。

內閣 賴清德

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