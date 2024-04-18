仍有約15位閣員未公布！新內閣第四波19日上午登場 由準閣揆卓榮泰主持

新內閣人事公布第四波將在19日上午登場，預計由準閣揆卓榮泰主持。先前已陸續公布三波內閣人事，由於目前已公布的名單中尚未提及勞動部、農業部、衛生福利部、環境部，外界關注明天是否可能公布上述部會。

520新內閣名單陸續公布，前面幾波的名單以公布的包含，內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀、法務部長鄭銘謙、經濟部長郭智輝、交通部長李孟諺、文化部長李遠、數位發展部長黃彥男、國家發展委員會主委劉鏡清、國家科學及技術委員會吳誠文、金融監督管理委員會主委彭金隆、公共工程委員會主委陳金德。

根據推估剩餘還有約15位閣員名單尚未公布，近來外界盛傳財政部長莊翠雲留任、人事行政總處人事長蘇俊榮留任以及主計長由台南市研考會主委陳淑姿接任、客家委員會主委由台南市客委會主委古秀妃接任，這四人是否有望在明日出現在會場也備受關注。

至於國安單位人選也幾乎已被點名，現任總統府秘書長林佳龍擔任外交部長、現任國安會秘書長顧立雄擔任國防部長、現任海基會副董事長邱垂正接任陸委會主委、海洋委員會主委管碧玲留任、僑務委員會委員長徐佳青留任、退輔會主委由前國防部長嚴德發接任，以及現任行政院副院長鄭文燦接任海基會董事長。

然蔡總統16日上午接見「紐西蘭國會跨黨派友台小組訪台團」，在介紹與會來賓時，已證實林佳龍將接任外交部長，而外交部長吳釗燮將轉任國安會秘書長。