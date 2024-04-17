曾違證交法判刑 郭智輝任經長惹議

準閣揆卓榮泰昨天公布第三波內閣人事。經濟部長由崇越集團董事長郭智輝出任，國發會主委由資誠創新諮詢公司前董事長劉鏡清出任，金管會主委由政大保險系教授彭金隆出任，數位發展部長由中研院資安學者黃彥男出任，工程會主委由宜蘭縣前代理縣長陳金德出任，國科會主委由南臺科大校長吳誠文出任。

財經內閣 心存公平分配

卓榮泰表示，未來財經內閣重點是導入數位創新、協助企業布局全球、提升政府效能，讓台灣真正成為數位科技島。他說，經濟發展固然是社會繁榮指標，但公平分配更是文明國家的象徵，會把這兩句話放在心裡。

卓榮泰指出，郭智輝來自業界，具備打造產業國際供應鏈經驗，也熟悉五大信賴產業，能創新繁榮台灣；至於國人最關心的供電問題，會要求郭智輝發揮能源專業，確保穩定供電，進一步發展多元綠能，鼓勵產業節能，達到二○五○淨零轉型目標。

但昨天財經內閣名單公布後，郭智輝、陳金德都被認為有爭議。國民黨立委王鴻薇揭露，郭智輝任崇越集團董事長時，曾違反證券交易法等遭起訴，並獲判有罪；且根據外媒報導，崇越曾替中國大陸設晶圓廠，「這是準總統賴清德給台灣人的新經濟部長？」

準行政院發言人陳世凱回應，崇越公司已多次說明，該公司旗下「蘇州崇越」僅為承包廢水處理工程業務，而非協助中國建立晶圓廠；關於違反證交法一事，則是因崇越公司二○○七年發生商務糾紛所致。

陳金德 申誡不影響公職

至於陳金德曾是建商獨董、也曾被監院彈劾，卓榮泰表示，後來經過公務人員懲戒委員會決定申誡處分，是在九項態樣中「最輕微的一項」，不影響續任公職權利。

卓榮泰介紹時，指陳金德民代經驗豐富，對縣市鄉里重大工程都相當熟悉，在中油董事長任內善於溝通、推動能源轉型，這正是新內閣團隊最需要的行動力，盼陳未來能發揮溝通長才，鼓勵創新，提升公共工程品質與效能，落實「均衡台灣」目標。

黃彥男 守護資安第一線

卓榮泰也分別介紹，黃彥男具備資安、ＡＩ人工智慧、通訊專長，在產、官、學界資歷都很傑出，未來也會站在守護資安、推動企業數位轉型第一線，並強化防詐、隱私保障；劉鏡清專長是讓企業在數位轉型浪潮中站穩腳步，未來會針對國家重大發展計畫嚴格管控考核，要能幫助台灣中小企業、大公司都能找到生存關鍵，落實產業ＡＩ化，成為台灣護國群山。

吳誠文 曾是少棒隊投手

卓榮泰表示，吳誠文是南臺科大校長，在學術、產業、高教等領域都備受敬重，特別的是，五十三年前，吳誠文曾是少棒巨人隊的主力投手，盼他協助行政團隊打造下一代創新平台，為國家再投出一記好球；彭金隆主攻保險、金融控股公司，這都是金管會業務主要內容，期盼未來針對再保險科技、金融監理創新，推動法律與時俱進，並整合公司資源，打造台灣成為亞洲永續金融典範。