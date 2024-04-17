斜槓經濟人 郭智輝面臨三挑戰

賴內閣經濟部長出現大黑馬，由崇越（5434）集團董事長郭智輝出任。業界稱郭智輝為「斜槓經濟人」，涉獵領域廣泛，他透過崇越集團發出新聞稿，表示將以40年產業經驗與人脈，推動台灣經濟永續轉型，更上層樓。不過他在520上任後，首要面對就是穩定供電大任務。

準閣揆卓榮泰昨（16）日在內閣人事發布記者會中被問及供電問題，他也強調，未來對經濟部長、內閣團隊而言，穩定供電都是第一要務。

郭智輝扛下經濟部重責，將面臨三大挑戰：穩定供電、能源轉型、以及地緣政治及數位轉型、淨零轉型的環境下，如何成功帶動產業升級轉型。

穩定供電是經長首要任務。就在賴內閣經長人選揭曉前夕，因403大地震影損壞和平電電廠機組未修好，中火兩部機組破管，大潭新8號機組竟也跳機，備轉容量率一度掉到僅剩2.8％，台電將核電廠燒柴油氣渦輪機全開，並且要求有自用發電設備等企業加入發電，硬是把備轉率拉回到6％，才躲過一場「北部停電風暴」。

這起事件凸顯出，儘管蔡政府大力推動再生能源，台灣電力系統仍脆弱的事實。

更嚴峻的是，核三廠1號機即將在7月除役，值此能源轉型之際，核三廠1號機究竟要不要停機役？還是解除非核家園政策？對於產業界殷殷期盼重啟核能，如何回應產業界意見，將是經長上任首道難題。可以想見，如果沒有核三廠1號機，是不是可能發生北部大限電，值得思考。

其次是，如何能順利推動能源轉型。經濟部離岸風電區塊開發3-1期、3-2期都面臨艱鉅困難，不少業界私下認為，一定會推遲完工。

再看看太陽光電，去年總統選戰中，搶設光電引發的紛擾一度重傷賴清德選情，外界認為，賴清德將會檢討光電政策，追求公正能源轉型；然而，光電涉及千絲萬縷地方利益，這也絕非有光電背景的郭智輝能全然主導。

第三，台灣產業界現面臨地緣政治、數位轉型、淨零轉型挑戰。不僅歐盟碳邊境管理機制（CBAM）實施，國內明年開徵碳費，當今世界是：沒有減碳就沒有競爭力、就沒有生意。

經濟部要如何協助轉型，無疑是經長最艱難的責任，也攸關台灣經濟命脈。