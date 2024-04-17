準國發會主委劉鏡清 打造新創生態系

準國發會主委劉鏡清被業界視為「點子王」，他對於數字敏感度高，樂於顛覆傳統思維，並熟悉產業脈動，產業界對於新主委有高度期待，可說是為業界打了一劑強心針。

黨政人士透露，賴清德擔任副總統期間定期舉行讀書會，當時劉鏡清就是參與成員之一。賴清德、準閣揆卓榮泰當時對於劉鏡清提出的產業見解，就已留下深刻印象，在組建新內閣之際，目標是在產業界覓才，劉鏡清自然成為不二人選。

黨政人士表示，劉鏡清被交付的重要任務，是要打造新創生態系，外界預期，這將會是他未來施政的重中之重。

劉鏡清出任國發會主委被視為財經內閣一大亮點。他是中原大學數學系、台大商學與管理研究所碩士，數學系出身的他，對數字敏感極高，總能在紊亂一片的報表、報告中快速理出頭緒。

回顧劉鏡清職涯，從外商到四大會計師事務所，都是與產業界高度相關，此次跨足公部門擔任「財經小內閣」國發會主委，引入非傳統政治人物思維，足見賴清德、卓榮泰對於財經內閣擘劃，屏除政治色彩、回歸專業。

劉鏡清在資誠時，從零開始、一手打造資誠創新諮詢公司，與他共事的同事形容他極具領袖魅力、恩威並施，既是相當嚴格的長官，卻也幽默又貼心。

每每與劉鏡清開會，同仁總是繃緊神經，因為他的要求極高，總會嚴格點出同仁報告內容不足之處；但在會議結束後，他也會用一杯熱咖啡肯定同事表現，讓同事備感溫暖。此外劉鏡清喜歡挑戰傳統思維，一般人習以為常的邏輯，到了他這邊，總會試圖翻轉、用全新角度與思維來思考，具有他獨到的想法與見解。

熟識他的友人認為，他走入公部門著實令人意外，連他自己可能也始料未及，但從他的經歷、領導風格來看，接掌國發會可說是適才適所，在如今的政治環境下，可望為產業帶來全新能量，對產業界而言無疑是一劑強心針。