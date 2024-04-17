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國科會主委／吳誠文攻AI 南方雨林計畫推手

聯合報／ 記者周宗禎許維寧謝進盛吳淑玲／連線報導
準行政院長卓榮泰昨公布第三波內閣人事名單，國科會主委吳誠文（右）。記者林俊良／攝影
準行政院長卓榮泰昨公布第三波內閣人事名單，國科會主委吳誠文（右）。記者林俊良／攝影

南臺科大校長吳誠文將接掌國科會，他昨天表示，準總統賴清德競選時提出「健康台灣」，還有半導體、人工智慧等「五大信賴產業」政見，他有提供建議，當時發覺兩人對未來台灣科技發展的想法相當契合；現有的半導體代工產業附加價值不高，透過強化AI應用提升各產業韌性，才能讓全民更有感。

吳專精超大型積體電路與系統設計與測試、半導體記憶體測試與修復，曾任清大、成大副校長及工研院系統晶片科技中心主任等職。吳在工研院催生「南方雨林計畫」，推動第三代半導體結合南部產業，去年九月接任行政法人國家運動科學中心董事長，盼用運動科技提升國內運動水準。

準閣揆卓榮泰昨介紹吳誠文曾是少棒巨人隊主力投手；三年前賴清德出席巨人少棒奪冠五十周年活動與吳同台，賴更自曝是巨人少棒資深球迷，頗有淵源。吳誠文出生台南，國小時和名將許金木加入台南巨人少棒隊，都擔任投手，贏得世界少棒冠軍後，國中打青少棒，發現沒有繼續長高，投球威力受限，於是專心唸書考取台南一中，中斷棒球之路，不過他從未放棄，考上台大後加入校隊，還贏得大專盃冠軍。

內閣 卓榮泰 吳誠文 國科會 賴清德

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