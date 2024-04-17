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新聞眼／認知誤會？ 挑動英賴情結

聯合報／ 本報記者蔡晉宇林河名
蔡總統「說溜嘴」代準總統宣布人事，「蔡規賴隨」出現弔詭情景。圖為蔡英文總統、副總統賴清德日前出席「雲林艦交船暨台北艦命名下水聯合典禮」。圖／聯合報系資料照片
蔡總統「說溜嘴」代準總統宣布人事，「蔡規賴隨」出現弔詭情景。圖為蔡英文總統、副總統賴清德日前出席「雲林艦交船暨台北艦命名下水聯合典禮」。圖／聯合報系資料照片

準總統賴清德外交路線堅守蔡英文總統「四個堅持」言猶在耳，「蔡規賴隨」在昨天出現了弔詭情景。蔡總統接見外賓時，「順勢」向外賓介紹了林佳龍是未來外交部長、吳釗燮是未來國安會秘書長，但國安人事尚未正式宣布，也隨即引發是否侵犯下一任總統職權的質疑。

美中台關係講求高度平衡，賴清德展開人事布局，國安團隊打出安全牌，即最大程度延續蔡總統八年來路線，相關部會首長也僅「大風吹」，基本上換湯不換藥。但賴在國安人事布局，如此高度尊重蔡總統，卻換來「軟釘子」？

蔡總統的「說溜嘴」，解讀可大可小。總統府雖未對外說明，但有黨政人士代為緩頰表示，蔡總統以為這兩項人事已公布，屬於認知上誤會，並無要搶先公布之意。然而，在野黨的看法完全不同，不但直指蔡「越俎代庖」，還認為蔡是在對外「宣示」未來在外交的影響力仍是相當大。本已漸歇的「英賴情結」，再度隱隱復發；蔡賴之間的微妙關係，也成為後續觀察焦點。

過去罕見現任總統代準總統宣布人事，況且，以蔡小心謹慎的個性，也很難被認為是口誤。賴清德尚未就任，國安團隊就傳出被架空，更容易讓外界聯想，蔡總統的動作非單一現象。在內定林佳龍出任外交部長消息確認時，政壇即盛傳未來副總統蕭美琴將繼續主導對美事務，就此來看，在野黨的質疑，也非無的放矢。

就算如黨政人士所言，蔡是誤以為國安人事已公布，但國安人事如此敏感，總統職權也不容僭越，蔡總統還有一個多月才要卸任，螺絲豈可這麼早就鬆了？外界質疑未來「蔡規賴隨」真能穩定運作，光從此事來看，恐怕也有大大問號。

內閣 吳釗燮 國安會 林佳龍 蔡英文 蕭美琴 賴清德

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