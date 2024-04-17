新內閣財經部會首長六人出線 經長郭智輝、金管會彭金隆

財經內閣成軍，準閣揆卓榮泰昨（16）日公布六位財經部會首長，分別為經濟部長郭智輝、金管會主委彭金隆、政委兼國發會主委劉鏡清、政委兼國科會主委吳誠文、數位部長黃彥男、政委兼工程會主委陳金德。

卓榮泰表示，財經內閣以「智慧創新」為核心，要發揮「AI力即國力」的企圖心，廣納社會各領域專業人才，讓企業立足台灣，布局全球，行銷全世界，讓台灣成為智慧科技島。他也說，經濟發展固然是社會繁榮指標，但公平分配更是文明國家象徵，會把這兩句話放在心裡。

昨日亮相的財經閣員令外界眼睛為之一亮。卓榮泰表示，台灣在全球供應鏈中，扮演不可或缺的重要角色，在AI、半導體、資通訊方面都是優勢，掌握科技應用速度，將會決定國家成長的速度，他並提到自己講稿中，參酌生成式AI部分建議，是真正智慧加上人工的結合。

賴清德財經內閣

對於新財經內閣期許，針對經濟部，卓榮泰表示，郭智輝來自業界，具備打造產業國際供應鏈經驗，也熟悉半導體、AI、軍工、安控以及通訊等五大信賴產業能創新繁榮台灣，希望郭智輝持續推動六大核心戰略產業，並發展五大信賴產業；此外被問到供電議題，卓榮泰說，穩定供電是第一要務，進一步發展多元綠能，並鼓勵產業節能，達到2050淨零轉型目標。

對於金管會，卓榮泰說，期盼借重彭金隆在保險科技、金融監理沙盒與金融創新專業，推動法律與時俱進，整合公私資源，打造我國成為亞洲金融科技發展中心、亞洲資產管理中心，讓台灣成為亞洲永續金融典範。

至於國發會，卓榮泰期許劉鏡清幫助台灣中小企業、大型公司、乃至跨國產業，找到生存與成功的關鍵，並落實「AI產業化、產業AI化」，同時打造產業創新創業雨林生態系，成為台灣的「護國群山」。

對於國科會，卓榮泰表示，希望吳誠文持續秉持專業，領導國內科技研究，發揮跨領域、跨部會整合能力，為國育才，支持本土基礎科學研究發展，為國家投出一記好球。

執掌資安、打詐的數位部，卓榮泰則期許黃彥男站在守護資安第一線，推動企業數位轉型，並強化防詐及隱私保障，提升產業競爭力及跨領域合作；對於工程會，卓則期許陳金德發揮溝通長才，鼓勵創新技術和工法，提升公共工程品質。