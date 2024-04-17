回應藍批評 陳金德：再抹黑就提告

信賴台灣之友會秘書長陳金德將接掌行政院工程會主委，國民黨批評他代理宜蘭縣長任內開放農舍政策、任職高雄市環保局長期間經營民宿及企業遭彈劾、擔任可寧衛董事長時期專案獲准進入桃科、擔任隆大獨董期間竟讓只蓋過兩間校舍的公司標得廿五億元的屏東棒球場工程。陳金德昨逐一說明，強調再有惡意胡亂拼湊情事，將提告捍衛名譽。

陳金德說，二○一七年代理宜蘭縣長時放寬農舍建造規定，主要是縣府參酌中央規定，避免農地破碎化，放寬農舍建造位置與他二○○七年購入的農舍因填土與擋土牆違建遭裁罰「完全是兩碼事」。

他說，二○一一年經營「白馬花園民宿」，二○一三年二月至高雄擔任環保局長，雖未在第一時間註銷營業登記，但人遠在高雄，沒有經營的事實，這些事有疏漏，但並非蓄意，只是不熟悉規定。

另外，國民黨指控他擔任可寧衛董事長期間，經濟部開會請桃市府配合中央政策專案核准可寧衛進駐桃園科技工業園區，完全是顛倒時序、胡亂拼湊；桃市府同意申請時，他已離開一年。