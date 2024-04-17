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工商界盼郭智輝多溝通 綠委：讓他試試

聯合報／ 記者林海唐筱恬／台北報導
崇越集團董事長郭智輝曾因填製不實會計憑證、編制不實財報，犯證券交易法、商業會計法，台灣高等法院給予緩刑，至2019年2月16日緩刑才屆滿。圖／聯合報系資料照片
崇越集團董事長郭智輝曾因填製不實會計憑證、編制不實財報，犯證券交易法、商業會計法，台灣高等法院給予緩刑，至2019年2月16日緩刑才屆滿。圖／聯合報系資料照片

崇越科技董事長郭智輝接掌財政部被形容為「黑馬」，工商團體寄予厚望，希望豐富的業界背景能務實解決產業界問題。不過。國民黨立委賴士葆質疑，郭智輝判緩刑仍然有罪，應考慮「德才兼備」，換個比較沒瑕疵的人；立委羅智強也認為賴清德有責任向社會公眾清楚說明。

民眾黨立委張啟楷表示，郭智輝值得期待，但經濟部問題很多，就像黨主席柯文哲所說的先給三個月觀察期，只是「會不會還沒觀察完就跳電、停電了？」

民進黨立委賴瑞隆表示，企業家在業界不免會犯些小錯誤，郭智輝犯小錯誤被判緩刑，但既然緩刑就是犯罪情節不嚴重，盼社會大眾持讓他「試試看」。

工商協進會理事長吳東亮表示，盼郭智輝能為政府經貿政策注入新思維，建議正式上任前多跟業界溝通。工總理事長苗豐強表示，郭智輝熟悉半導體產業，將有助強化台灣半導體產業發展。

商總理事長許舒博表示郭智輝必須徹底檢討供電不穩定，還必須思考如何讓台灣突破、加入區域經濟組織。

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