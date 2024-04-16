新財經內閣今亮相 賴士葆：準經長應知能源政策錯誤

準閣揆卓榮泰今早宣布財經內閣，國民黨立委賴士葆表示，大多具一定專業，人民期待好好做事，非為政治服務，準經濟部長郭智輝應知民進黨能源政策錯誤，更稱曾遭監察院彈劾的陳金德確定接掌工程會是一大敗筆。

卓榮泰今早公布準內閣名單，除郭智輝、陳金德外，另包括準數位部長黃彥男、準國發會主委劉鏡清、準國科會主委吳誠文、準金管會主委彭金隆。

賴士葆說，這些與經濟、科技、金管等相關的部會首長，大都是新面孔，具一定的專業，人民會期待他們好好的做事，而不是替政治服務。特別是郭智輝來自企業界，應該知道台灣過去蔡政府的非核能源政策是錯誤的，這兩天北台灣差一點限電、備轉容量只剩3%就是一個例證，預定七月要除役的核三廠延役問題對經濟部長是最大的考驗，如果從專業考量，當然要延役，如果又是屈服於民進黨的神主牌，那就另外一件事了。

賴士葆指出，黃彥男也有一定的專業，只是黃去過大陸人民大會堂，要如何參與抗中的團隊，並且要怎麼幫現任數發布漲唐鳳收拾政績不彰、詐騙橫行、個資四處濫洩、政府機關資安防護漏洞、5G不通、低軌衛星進度緩慢的爛攤子，這些都是人民所關心的。

賴士葆則說，陳金德要出任工程會主委是一大敗筆，這純粹是給自己人酬庸，而不去考慮陳過去被彈劾的劣跡。