彭金隆接掌金管會 病團：難得支持商保健保協作的學者

去年有病友因健保署嚴查短期住院，無法請領商業醫療保險，引發商保改革討論。衛福部健保署持積極態度，要推動商保協同健保，但金管會態度較保守，導致改革討論牛步。新內閣將由政治大學商學院副院長、保險系教授彭金隆將出任金管會主委。病友團體表示，彭金隆雖是金融保險專家，但熟悉商業醫療保險困境，樂見其上任後，有望促成金管會、衛福部溝通，推動公私協力的商保。

癌症希望基金會副執行長嚴必文表示，癌症希望基金會去年年初第一次拜會彭教授，請益商保健保協作可能性，對方在聽到健保財務困境、病友難題後，對於「商保補位健保」概念持開放態度，並表示雖然商保、健保二者是不同體制，但政府有必要介入協助，且隨醫療科技發展，未來光靠健保無法解決民眾醫療需求，一定要有額外財源，而商業醫療保險就是保障病人的重要機制。

嚴必文表示，在商保健保協作的政策討論中，健保署一直持較為積極的態度，金管會則「比較卡」，雖能理解站在金融環境角度思考，需要考慮比較多事情，但商保健保協作必須跨部會討論，而金管會保險局、衛福部健保署是平行單位，必須要雙方均有意願才能啟動改革過程，期待彭金隆擔任金管會主委後，能夠開啟跨部門合作，落實商保補位健保理念，為台灣民眾建構第二層醫療保障，朝向健康台灣邁進。

彭金隆提出的第二層健保，主要訴求「公私協力」，他建議應規畫以公辦民營方式邀集保險公司成立共保組織，提供民眾加保選項，並由行政機關負責商業醫療保險的行政成本，讓民眾繳交的保費費率下降，搭配衛福部健保署的醫療費用管控、藥價議價能力等，以不排除病弱體目標，形成大數法則，成為類似學保、汽機車強制險，以政策引導的第二層健保。

「彭金隆是難得對商保與健保協作理念抱持開放、友善與支持態度的金融保險學者。」嚴必文說，第二層健保議題已正式進入國衛院論壇研究，預計年底會產出明確的建言書，站在基金會立場，第二層健保不是要「取代商保」，未來即使建立第二層健保，仍無法全面滿足所有病友需求，可藉由一般商業醫療保險補齊。