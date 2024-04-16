實現民主大聯盟 資安學者黃彥男接數位部長

準閣揆卓榮泰16日宣布六位財經部會首長名單，備受關注的數位部也公布，將由前中央研究院資訊創新研究中心（CITI）主任黃彥男出任，他擅長資通訊科技，且擔任過行政院科技會報辦公室（BOST）副執行秘書，公共參與歷練豐富。

卓榮泰在致詞去提到，黃彥男具備資安、通信、AI專長，這都是數位部需要具備的即戰力，他也曾經在行政院數位匯流辦公室跟科技會報辦公室服務過，產官學研資歷都非常傑出，期盼與黃彥男能夠站在守護資安的第一線，推動企業數位轉型的第一線，建構數位公共建設的第一線，強化防詐、以及隱私的保障，提升產業競爭力跟跨領域的合作，更需要培育更多人才，匯集大家的智慧，因應未來各項挑戰。

不過值得關注的是，黃彥男其實是前總統馬英九時期的行政院科技會報辦公室副執行秘書，後來蔡總統上任後更加入DIGI+持續為我國數位經濟努力，此次更直接加入準總統賴清德內閣，擔任數位部長，領導我國數位轉型推動工作，這也應證了當時賴清德所說的，新內閣將會用人唯才，秉持民主大聯盟精神。

從黃彥男的經歷來看，畢業於美國馬里蘭大學資訊科學取得碩士、博士學位，並在中央研究院資訊創新研究中心（CITI）擔任主任一職。黃彥男的資訊專業背景雄厚，曾是國際著名的電機電子工程師學會（IEEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers）研究員（Fellow）、中央研究院資訊安全專題（TWISC）中心執行長、中華民國電腦學會理事長、關貿網路公司董事、立法院資通安全與科技發展策進會秘書長等重要職務。

此外，黃彥男也在許多公部門擔任民間諮詢委員，包含行政院數位國家創新經濟推動小組 （DIGI+）、中央銀行， 教育部， 國科會， 外交部，財政部開放資料諮詢委員等，公共參與歷練豐富。