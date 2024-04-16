崇越集團董座郭智輝掌經濟部 堪稱最懂半導體的經長

行政院長卓榮泰今日公布新一波財經內閣名單，經濟部長將由崇越集團董事長郭智輝出任，連熟悉他的好友對此一人事都直說是黑馬，不過隨後也直言郭智輝將會是最懂半導體的經濟部長。

半導體業界人士形容，他是最了解半導體發展的企業家，尤其在面臨美中科技戰鎖定以半導體為戰場，日本及歐洲國家等家也相繼祭出補貼發展半導體產業，崇越集團是協助各國發展半導體產業重要合作夥伴，更是台灣護國神山重要供應鏈成員，深諳掌握全球半導體產業發展，甚至有半導體業界喻他是企業策略家。預料郭接任經濟部長後，將可持續強化台灣半導體產業發展，進而提升在全球扮演重要地位。

郭智輝在政界人脈豐沛，在學術界及公協會更是活躍人物。具備臺北大學企業管理博士學位的他，不僅提供獎金長期贊助資深學生，也長年支持台灣管理學會、舉辦「崇越論文大賞」等學術活動，也在臺北大學擔任客座教授。

他參與公協會就多達10多個，包括台灣管理學理事長、台灣風雲企業家協會理事長、中華民國企業經理協進會 理事長、臺北大學企業管理學系 系友會理事長、全球品牌管理協會 副理事長、財團法人台灣亞太發展基金會 常務董事、財團法人光華管理策進基金會 董事、中華民國棒球協會理事。

郭智輝還曾多次獲獎，包括2018 第一屆 李國鼎會士獎；2017《安永企業家獎》年度大獎及經營典範企業家獎；2017 第十八屆科技管理學會院士；2015 中華民國第九屆國家卓越成就獎；2001 中華民國第十九屆國家十大傑出經理人總經理獎。

配合台灣半導體產業前進歐洲，他更出任台灣新東向全球產學研聯盟協進會第屆理事長，與捷克和很多東南亞國家都有深厚的情誼。尤其長期代理日本信越半導體、信越化學及多家日商半導體材料和化學品，與日本的關係更為濃厚，加上與綠營長期密切往來，是綠營重要智庫之一，此次由他出任經濟部長，儘管面對行政院長交付給他要穩定台灣電力及推動「智慧機械」、「亞洲‧矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」等5+2產業創新計畫，相信以郭智輝掌管的集團多年熟悉綠能、生技和半導體等產業，會比前幾任部長更得心應手。

崇越集團目前業務涵蓋半導體、食品、運動及環保工程，子公司包括崇越、崇越石英、敏盛、信越光電、群越材料、台灣信越半導體、上海崇誠國際貿易及安永鮮物等。