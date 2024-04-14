內政法制先確定 卓內閣財經國安費思量

卓榮泰找內閣成員先安內再攘外！準行政院長卓榮泰陸續公布內閣人事，目前已敲定副院長、秘書長、發言人，與內政、交通、法務、教育與文化等部會首長人選，但經濟、財政、外交、國防與農業等部會仍尚未公布。目前呼聲最高的是總統府秘書長林佳龍接外長，與國安會秘書長顧立雄接國防部長。

文化部找小野！

卓榮泰目前舉行兩場記者會，公布了副院長為前文化部長鄭麗君、秘書長為現任國發會主委龔明鑫、發言人為賴清德競總發言人陳世凱，緊接著便公布了內政部長為前民進黨資深立委劉世芳、交通部長為現任行政院秘書長李孟諺、法務部長是台北地檢署檢察長鄭銘謙、教育部長為中山大學校長鄭英耀。

另外，原本媒體外傳總統府秘書長林佳龍將接任外交部長，但在第二波內閣人事任命時，林佳龍並未出現，而是公布了文化部長為李遠（知名作家小野）。

另外，行政院副院長鄭文燦也尚未列入新內閣的名單，引發外界關注。除了已經公布的人選外，目前還傳出國防部長將由國安會秘書長顧立雄轉任。

財經國安諮詢中

另外，陸委會副主委邱垂正將升任主委，海委會主委管碧玲與國安局長蔡明彥有望留任，工程會主委則由前中油董事長陳金德擔任，主計總長傳出由台南市研考會主委陳淑姿接任；非內閣部分，則有國安會秘書長由外交部長吳釗燮出任，總統府秘書長由前屏東縣長潘孟安擔任，民進黨秘書長將由內政部長林右昌擔任。

外界預測，由於近日食安風暴延燒，且台灣產業仍面臨「五缺」困境，加上現任內閣有些人選頗有爭議，因此包括衛福部長薛瑞元、經濟部長王美花、主計總長朱澤民與數位部長唐鳳等人恐不會留任。

尚未公布內閣人選的部會有：經濟部、財政部、衛福部、勞動部、外交部、國防部、環境部、農業部、數位部、人事總長與主計長，還有不分部會的政務委員、海委會、陸委會、僑委會、台灣美國事務委員會、原能會、金管會、退輔會、原民會、客委會、工程會、國發會與國科會。







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