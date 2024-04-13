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接教育部…鄭英耀要跟118課綱賽跑

聯合報／ 記者許維寧董俞佳／台北報導
總統當選人賴清德10日公布第一波內閣名單，由前民進黨主席卓榮泰（左）出任行政院長。卓榮泰12日主持新內閣成員公布記者會，宣布由中山大學校長鄭英耀（前右）出任教育部長。中央社
總統當選人賴清德10日公布第一波內閣名單，由前民進黨主席卓榮泰（左）出任行政院長。卓榮泰12日主持新內閣成員公布記者會，宣布由中山大學校長鄭英耀（前右）出任教育部長。中央社

準閣揆卓榮泰公布第二波內閣人事，教育部長由現任中山大學校長鄭英耀接任。教育團體指出，鄭英耀上任有數個難題待解決，且攸關未來養成的一一八課綱，預估一一四學年就需提出草擬綱要，新部長的腳步要加快；台大校長陳文章也呼籲，人才培育也應成為前瞻基礎建設，由政府提出宏遠規畫。

陳文章指出，高等教育確實有不少問題待解決，如政府投入資源長年不足，又因希望減輕學生經濟負擔不得調漲學雜費，但碰上通貨膨脹，導致大學經費更拮据，留才、攬才更不容易。

陳文章也說，留才、攬才不是只增薪資，研究配套、住宿、甚至研究人員的子女教育都要納入考量，綜觀以上，台灣的高教資源遠不如周邊競爭國家，呼籲人才培育也應成為一前瞻基礎建設，由政府提出宏遠規畫，甚至將中小學、大學都納入通盤考量，比照國外模式讓高中教育連結大學，未必不可。

升學輔導團體大學問執行長魏佳卉則認為，一一八課綱仍只聞樓梯響，先前因選舉延宕隨後又碰上相關執行者離世，但根據過往執行經驗，預估一一四學年就需提出草擬綱要，以利教科書調整，新部長要盡快動身。

全教總理事長侯俊良表示，鄭英耀於中山大學致力推動雙語政策，一定可見大學端有很多問題，在中小學端更是錯誤政策，錯誤政策應積極扭轉，期許新部長務必要有擔當。

內閣 賴清德

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