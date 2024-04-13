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「助」日代表 謝長廷近8年爭議不斷

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導
我國駐日代表謝長廷。圖／聯合報系資料照片
我國駐日代表謝長廷。圖／聯合報系資料照片

總統當選人賴清德的新內閣名單陸續出爐，至於誰將擔任未來的司法院院長，有媒體報導指出，傳賴政府屬意現任駐日代表謝長廷，是新政府的口袋人選之一。儘管如此，綜觀謝長廷擔任駐日代表近八年的表現，期間大小爭議不斷，更被批為「助日代表」。

二○一八年九月，燕子颱風侵襲日本，各國數千旅客受困關西機場，台灣駐日單位也因為因應作為不夠積極遭到批評。據了解，大阪辦事處處長蘇啟誠為此遭到嚴厲批評，並被上級要求寫檢討報告，因不堪受辱而輕生。

外交部前部長歐鴻鍊曾上節目痛批，是駐日代表謝長廷「逼死了這個蘇啟誠。」曾是謝長廷競選時網路執行長的「卡神」楊蕙如，當時利用網軍汙衊駐大阪辦事處，被認為是間接造成蘇啟誠輕生的原因之一。

二○二○年，日本沖繩石垣市議會通過將釣魚台列嶼的所在行政區名，從「登野城」變更為「登野城尖閣」，我國外交部強調釣魚台列嶼主權屬於我國，但謝長廷卻發文說，「一九七一年六月，美國宣布把釣魚台列嶼和琉球交與日本管領。並於一年後的五月十五日執行，從此日本有了事實管領權。這是歷史的一頁。」有網友即在留言區反問：「請問您是那一國的駐日代表？」

二○二○年，停靠在日本橫濱港的鑽石公主號郵輪上的船客深陷新冠疫情，謝長廷不顧中央疫情中心，臉書上表示，已詢問每位台灣乘客的意願，他們對於政府有意派包機接回一事表示感謝，但希望低調回台，且回台灣不必再隔離。

日本政府去年八月正式啟動福島電廠核汙水排海作業，謝長廷在臉書發文表示，三一一地震後，世人對放射性的議題有些敏感，「其實微量的放射性元素反而對身體有益」，例如北投溫泉、日本玉川溫泉，引起國內輿論譁然。

內閣 賴清德

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