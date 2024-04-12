鄭麗君、小野進新內閣 視覺藝術界：高度期待

作家李遠（小野）將在520後接任文化部長，台灣視覺藝術協會（視盟）表示，昔日最受文化圈愛戴的鄭麗君也出任行政院副院長，視盟賦予高度期待，盼文化藝術扎實基礎受重視。

視盟今天發布新聞稿表示，現任文化部長史哲去年接任，短短1年任期內提出4年100億元的「匯聚台流文化黑潮計畫」，在視覺藝術部份突破過往補助經費限制，另一方面則創橫向跨部門溝通先例，攜手內政部提出「社宅藝享計畫」，此2項計畫皆受到視覺藝術界的高度期待與肯定。顯示史哲對於台灣文化藝術發展的觀察與理解。甫成立的台灣藝術永續聯盟推動計畫，以及視覺藝術圓桌會議，也都在其任內獲得支持順利推進。

視盟今年總統大選前舉辦「請問總統候選人，您的文化政策政見在哪裡？『視覺藝術永續發展行動策略』出版暨候選人文化政策政見說明記者會」，包含民眾黨、民進黨、時代力量、國民黨、基進黨等皆派代表出席，並一致支持藝術文化法案上進行跨黨派合作，推動「視覺藝術永續發展行動策略」各項計畫。

視盟指出，鄭麗君擔任文化部長時發表「文化政策白皮書」，更進一步依此推動「文化基本法」通過，保障及確定國家文化政策原則不隨政黨輪替改變；李遠曾擔任台北市文化基金會董事長，熟悉首都文化事務。

視盟期許，新內閣及新任文化部長能持續回應藝文專業各界需求，推進跨部門溝通與協作，與第三方部門組織建立良好的協力關係，充分發揮政府跨部會與民間單位力量，從根本持續壯大台灣文化藝術產業發展。