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尷尬？準閣揆卓榮泰樓上公布第二波內閣名單 唐鳳樓下同步開記者會

聯合報／ 記者鍾張涵/台北即時報導
數位部長唐鳳今天重申她的去留由長官決定，目前她尚未收到長官決定。圖/本報資料照片
數位部長唐鳳今天重申她的去留由長官決定，目前她尚未收到長官決定。圖/本報資料照片

準閣揆卓榮泰今（12）日公布第二波內閣名單，巧的是，數位部長唐鳳剛好也在樓下主持第三屆「點子松」徵件活動開跑的記者會，唐鳳被問到是否覺得尷尬？她表示不會，並重申近日多次的回應說法，即她的去留由長官決定，目前她尚未收到長官決定。

卓榮泰是在台大醫院國際會議中心201會議室，公布第二波內閣名單，唐鳳則是在同一地點的101會議室，宣布數位部第三屆「點子松」徵件活動開跑。

本屆「點子松」主題是「WeWeFutures：2040 人機共融（Extended Intelligence ）」，唐鳳致詞時表示，前二屆的點子松以「WeWe Futures」為主題，邀請全民探討各個世代、各個地區對於2040年生活的想像和期待，今年第三屆活動延續歷屆精神，共同想像人機共融的新未來，探討共融價值的可能性。

至於外界關注的打詐議題，唐鳳表示，對於打詐專法，數位部會與內政部與其他部會一起推動，裡面就會包括對大型廣告平台給予額外責任。另外，針對AI所衍生的問題，下周三數位部將邀Meta、Google、微軟、OpenAI的業者，國人使用率超過10％的使用平台，一起來討論如何防詐，以及杜絕AI造成的網路危害，看能夠做出怎麼樣的貢獻。

數位部去年底舉行AI產品與系統評測中心啟動儀式，初步規劃以語言模型作為評測對象，數位部在3月底已預告人工智慧（AI）產品與系統評測參考指引草案。數位部官員則說明，下周跟業者的線上會議主要以AI評測中心為基礎，同時也會跟業者討論對AI防詐有什麼想法。

至於有外界質疑性犯罪網站「創意私房」封鎖網域速度太慢，唐鳳表示，10日晚間6時30分收到衛福部相關公文，馬上就在6時31分執行停止解析網域，應沒有執行太慢的問題。

內閣 卓榮泰 唐鳳 記者會 賴清德

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