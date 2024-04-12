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李孟諺任新交通部長 基層公務員出身、稱職救火隊賴蘇都重用

中央社／ 台北12日電
新內閣，交通部長李孟諺。記者黃義書／攝影
新內閣，交通部長李孟諺。記者黃義書／攝影

行政院秘書長李孟諺基層公務員出身，擁有水利專長，為人謙和、做事有條理，被誇很會找方法解決問題，紓困、振興、防疫都有他身影，被封為「稱職救火隊」，這次在新政府擔任交通部長，面對包括道安等重大交通問題，挑戰艱鉅。

李孟諺1966年生，從基層公務員做起，專長是環境工程、土木工程、衛生工程，也曾到荷蘭進修。他公職生涯擔任過台北縣政府水利局代理局長、台南市政府水利局局長、台南市政府代理市長、行政院秘書長，被視為民進黨政府中生代人才。他人生兩個關鍵老闆，一位是前行政院長蘇貞昌，一位就是總統當選人賴清德

賴清德當年北上接任行政院長，台南市長一職就是交付給李孟諺代理。蘇貞昌則是李孟諺在台北縣的老長官，兩任閣揆時代，李都是核心官員，關鍵除了是李孟諺熟悉蘇式執政風格，更是政務官與公務員的政策轉譯機，能讓行政院運轉順暢。

李孟諺在蘇內閣時期的任務不少，除了因應疫情而來的防疫、紓困、振興，還有中華郵政物流中心招租案、高雄大林蒲遷村案、2020年二合一選舉重大事件應變小組、抗旱、班班有冷氣、太魯閣號出軌事件、調查前原能會主委謝曉星涉性騷擾案，並在推動開放含萊克多巴胺美豬過程時，上火線暫代過發言人3個月，被封為「救火隊」。

出身基層公務員的李孟諺，將「不要為失敗找理由，要為成功找方法」列為座右銘。曾一起合作過的內閣官員說，當年蘇貞昌處理事情，總說困難的事情就要找方法，而找方法的重責大任，通常都是交付給李孟諺。

這位官員說，李孟諺對每次的臨時任務都來者不拒，總是任勞任怨、耐心協調，而且報告時還能有條有理，印象中從民代、部會首長到各縣市政府，都非常肯定他。

雖然很會找方法，但李孟諺也不是無聊的工作機器人，偶而會展現冷面笑匠實力。他過去參加蘇貞昌「護國四年」新書感謝會時，就爆料蘇內閣成員都患有「怕漏接來電症候群」。

李孟諺當時在新書會上說，像交通部長王國材愛爬山，又擔心爬到山頂沒有訊號，因此養成「每次攻頂後就即刻下山」的奇特爬山方法；愛打網球的前農業部長陳吉仲則是把手機放在球場的底線，經此訓練後，底線抽球非常厲害，在中興大學已無敵手。蘇內閣閣員軼事信手拈來，逗得現場笑聲連連，展現與蘇貞昌的好交情。

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