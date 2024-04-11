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傳林佳龍接外交部長挨轟酬庸 他指「兄弟姊妹」豬隊友拖累：真心不想做

聯合新聞網／ 綜合報導
總統府秘書長林佳龍（中）。聯合報系資料照
總統府秘書長林佳龍（中）。聯合報系資料照

總統當選人賴清德內閣名單陸續出爐，傳經過三度懇談後，總統府秘書長林佳龍終於點頭將接外交部長。前立委郭正亮在中天電視節目「大新聞大爆卦」指出，林佳龍願意接任外交部長，全是因為正國會的「兄弟姊妹」豬隊友引爆民進黨內紛爭，為了平息黨內爭端才點頭答應，郭甚至直言林佳龍「真心不想」接任外長。

520新舊內閣交接在即，昨（10）日公布卓榮泰、鄭麗君將成為新任正副行政院長，面對賴清德第一波內閣人事，民進黨正國會中常委陳茂松開砲，納悶為何內閣人選不見林佳龍。此外，陳茂松更批評卓榮泰指定四席立委在不分區立委的安全名單，反觀正國會一席都沒有，酸溜溜表示「不要吃太狠啦，叫他吃小口一點」。

正當民進黨內傳出紛爭之時，今傳出在賴清德三次親力懇談後，林佳龍終於點頭願意出任外長。國民黨立委賴士葆表示，因民進黨政府獨派色彩濃厚，希望在此氛圍下林佳龍不要被同化；國民黨立委羅智強直言，林佳龍當上外長純粹是民進黨內派系平衡考量，狠批「派系酬庸，高於國家利益，意識形態，高於國家安全」。

對於突然傳出林佳龍將接任外長，郭正亮在中天電視節目「大新聞大爆卦」表示，林佳龍除了學經歷等條件不錯之外，也是一個知道該怎麼做部長的人，讓林接任外長應無問題。

但郭正亮指出，「對一個有很強企圖心的政治人物來講，他當然不想當外交部長」，他認為民進黨因為正國會的一些「兄弟姊妹變成豬隊友」，導致黨內出現分歧，為了黨內和諧，林佳龍才出任外長。

談到林佳龍接外長的心境，郭正亮直言除非像吳釗燮可以製造話題博取版面，否則外長不常登上新聞版面，「對於有政治企圖心的（人）來講絕對不是首選」，雖然傳出賴清德親勸三次讓林佳龍點頭接外長，但郭認為林佳龍「真心不想做」。

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