準總統賴清德的國安體系人事布局，在蔡政府現有的團隊職務「大風吹」。據了解，能延續蔡英文路線、在穩定既有的台美關係與國防自主基礎下穩定前行，是賴清德對國安人事的首要考量；顧立雄擔任國防部長、吳釗燮執掌國安會、蔡明彥續留國安局，賴要傳遞給國際社會的是，五二○執政後的涉外關係具有穩定及可預測性。

熟悉國安事務的黨政人士指出，過去八年來國際情勢劇烈變動，現今兩岸事務已不再只是單純台北與北京間的關係，而必須放在區域、甚至全球架構下來看；台海情勢是美國、澳洲、印太地區，甚至是世界先進民主國家的共同核心利益。

黨政人士指出，顧立雄、吳釗燮、蔡明彥這組國安體系人馬，歷經美中貿易戰、新冠疫情、俄烏戰爭等國際環境變動，國內找不到第二組人有過類似實戰經驗；賴清德已多次強調會遵循「蔡英文路線」，且在現實的國際局勢下，沿用現有國安團隊尋求穩定的用意明顯，外界也不用擔心賴清德將來出現「單邊行為」。

也有民進黨人士分析，賴清德就任總統後首重是對美關係，要能取得美方足夠信任，沿用蔡政府國安團隊人馬即是此思維，要讓美方感受到台灣在五二○之後，賴政府不會是區域麻煩製造者，將繼續走穩定、可預測性的國安外交路線。

民進黨人士表示，顧立雄、吳釗燮、蔡明彥過去幾年都是與國際盟友聯繫重要的窗口，賴政府加以沿用，旨在確保過去幾年逐漸建立起來的國際對話管道能保持暢通，這對當前台海局勢而言至關重要。

國安政策注重累積性與延續性。民進黨人士說，縱使首長要換人，也不可能更換近年未在第一線服務的人選上陣，能更換的人選空間原本就有限，綜合考量下讓蔡政府國安團隊繼續協助新政府是賴清德最合適選項。