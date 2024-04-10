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學者：開創有限 顧立雄出任國防部長是險棋

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導
學者指出，顧立雄出任國防部長是險棋。路透社
學者指出，顧立雄出任國防部長是險棋。路透社

總統當選人賴清德的外交國安人事布局曝光，學者認為賴以「求穩」開局，期在兩岸和美中關係間不再節外生枝，但也有學者指出，顧立雄出任國防部長更是險棋。

政壇傳出賴政府國安團隊布局，學者認為開創性有限，主要是兩岸、美中台關係存在很高的不確定因素，賴清德顯然希望求穩，也以此贏得華府的信任。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中說，吳釗燮和顧立雄都是蔡總統任內已經受重用好一段時間的人，賴清德任用蔡政府任內重臣接下國安團隊第一棒，可能是希望維持過渡銜接時期的穩定。不過，啟用「文人國防部長」顧立雄可說是大膽決定，一來文人部長挑戰大，二來顧立雄也並非零爭議人物，結果可能不是大好就是大壞。

政大國際關係研究員嚴震生也認為，過去雖有文人國防部長例子，但其中有部分仍具有軍人相關背景，顧立雄坐不坐得穩得看他能否發揮長才。

有學者認為，顧立雄、吳釗燮都具有對中強硬的鮮明色彩，北京可能會與華府有不同的解讀；北京方面未必會立刻對這波人事做出反應，而是抱持觀望態度。

【記者程嘉文、屈彥辰／台北報導】國安會秘書長顧立雄內定出任賴清德政府國防部長，國民黨立委陳玉珍提醒，國軍不分藍綠，勿把政黨顏色帶入國軍。

陳玉珍說，她曾針對小三通復航質詢顧立雄，顧持開放想法，故她表示認同。她認為，顧立雄任金管會主委時，身處封閉體系卻對金管事務有創新表現，進入重視階級的國防封閉體，可用較新想法改進。國民黨不分區立委陳永康表示，期待未來國安團隊「多交流、多溝通、多互動、多支持」。

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