聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀察站／國安團隊「蔡規賴隨」 其實有別

聯合報／ 本報記者程嘉文
近日金廈海巡執法風波引發爭議，總統蔡英文、副總統賴清德今天罕見共同出賴清德（左）強調「蔡規賴隨」，但擷取部分國安成員所呈現的「賴規」，與蔡英文總統（右二）的路線恐怕有差異。本報資料照片
近日金廈海巡執法風波引發爭議，總統蔡英文、副總統賴清德今天罕見共同出賴清德（左）強調「蔡規賴隨」，但擷取部分國安成員所呈現的「賴規」，與蔡英文總統（右二）的路線恐怕有差異。本報資料照片

總統大選前，外界猜測如果賴清德當選，以其過去被刻意排除於國安體系外，未來得找誰組成國安團隊？選後兩岸關係緊繃，賴強調「蔡規賴隨」，吳釗燮顧立雄分掌國安、國防，似乎符合此一原則，但蔡用人原本就是相互平衡的妥協，擷取部分成員所呈現的「賴規」，與當初的「蔡規」恐怕有明顯差異。

綜觀蔡政府國安策略，對外關係選擇向美國一面倒，兩岸則毫不介意，甚至彼此愈緊張，對內宣愈有利；在此情況下，吳釗燮領導的外交部，除在國際上大放厥詞，甚至越俎代庖搶著替國防部或陸委會發言。至於邦交國被挖走、國際組織無法加入都已不是重點，反而更可藉此煽動敵意紅利，發揮更多催票效果。

在國家硬實力的軍事領域，蔡政府先訴諸世代矛盾，藉年改區分現役軍人與退伍軍人，前者是阻擋中共入侵的直接工具，必須拉攏；後者政治立場與己相去太遠，便可割可棄。然而國軍建立近百年，終究形成相當強度內部文化，現役軍人雖不如前輩「厭綠」，但比起社會平均，還是更強調與認同中華民國。各部會中堅持憲政體制，不稱對岸為「中國」，也僅有國防部與退輔會。

問題是，蔡政府在民進黨意識形態之下，對軍方既籠絡又保持一定諒解，兩者可說互為表裡，既要「綠」也維持「專」。新的國安團隊雖也出身蔡政府，卻清一色只留綠色政治人物，甚至是意識形態最重的幾人。蔡政府苦心維持的平衡，能不能繼續維持？

值此蔡政府末期之際，對岸有形無形壓力之大，已到國防部長邱國正屢次公開警告危險，自言「睡不好」的程度。當此時局，五二○將上任的「賴政府」，不管是國安或黨政範疇，顯然都非進一步妥協；這麼做，自然顯示相當程度的信心，但「賴神」到底有多大「底氣」，能力是否當真撐得起信心？恐怕有待時間證明。社會大眾看在眼裡，只能期待老天保佑？

內閣 吳釗燮 國安 年改 賴清德 邱國正 陸委會 顧立雄

延伸閱讀

吳釗燮款宴澳洲跨黨派議員訪團 強調台澳是重要夥伴

傳顧立雄將任國防部長 陳玉珍：別把政黨顏色帶入國軍

對新人事無評論 外交部：吳釗燮兢兢業業照常上班

無人機又入侵二膽 邱國正說守軍處理不當

相關新聞

國安「蔡規賴隨」 卓榮泰、鄭麗君、龔明鑫政院三長

準總統賴清德五二○上任，首波人事布局今公布，考量國會生態朝小野大，新內閣必須穩健踏實，且貫徹「賴清德意志」，內定閣揆由民...

觀察站／國安團隊「蔡規賴隨」 其實有別

總統大選前，外界猜測如果賴清德當選，以其過去被刻意排除於國安體系外，未來得找誰組成國安團隊？選後兩岸關係緊繃，賴強調「蔡...

新聞幕後／卓榮泰彎得下腰 鄭麗君有實權

準總統賴清德今天將公布第一波內閣人事，「大師兄」卓榮泰、「政策控」鄭麗君將出任行政院正副院長。行政院長人選，賴首重穩健、...

學者：開創有限 顧立雄出任國防部長是險棋

總統當選人賴清德的外交國安人事布局曝光，學者認為賴以「求穩」開局，期在兩岸和美中關係間不再節外生枝，但也有學者指出，顧立...

綠營：不用擔心賴清德出現「單邊行為」

準總統賴清德的國安體系人事布局，在蔡政府現有的團隊職務「大風吹」。據了解，能延續蔡英文路線、在穩定既有的台美關係與國防自...

外長人選 傳吳志中、徐斯儉擇一

總統當選人賴清德今天公布內閣人事首波名單，外交國安人事布局大勢底定。國安會與國防部，將分由現任外交部長吳釗燮與國安會秘書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。