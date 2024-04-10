藍譏卓榮泰恐是「配合內閣」

準總統賴清德的首波人事出爐，行政院長陳建仁昨表示，賴有徵詢各方意見，尊重賴的決定，相信內閣會愈來愈好，使台灣更堅韌強壯。國民黨主席朱立倫期待卓榮泰好好發揮閣揆功能，別只當賴的幕僚長；立法院副院長江啟臣表示，新國會已準備好監督新政府，要讓政府施政能更加貼近民意。

國民黨立委許宇甄表示，當初蔡總統上任時找林全擔任行政院長，定位為「財經內閣」，而外傳賴清德尋找新閣揆過程最後只有卓榮泰「願意配合」，恐是了無新意的「配合內閣」。國民黨立委陳玉珍指出，「戰狼派」外交部長吳釗燮擔任國安會秘書長，讓她對兩岸關係感到悲觀，且吳任內有近十個邦交國斷交，還繼續在國安團隊，顯見民進黨不重視責任政治。民眾黨立委張啓楷憂心內閣名單恐「守成有餘，開創性不足」。