嫻熟產經政策…政院秘書長 龔明鑫領財經內閣

新內閣相關人選浮現，其中行政院秘書長內定由現任國發會主委龔明鑫升任，雖說是意外安排，但龔明鑫嫻熟國內重要產經政策，從台美廿一世紀貿易倡議、美國晶片法案到如何延續台灣半導體科技產業優勢，乃至國發會任內規畫總統蔡英文交付的「二○五○淨零排放路徑」，對於財經相對陌生的賴清德副總統，龔明鑫算是國內少數掌握重要經貿政策全貌的首選。

龔明鑫是行政院「鐵三角」中唯一具有財經背景，肩負賴清德經濟成績單成敗，賴清德要延續小英總統八年打下的基礎，進一步壯大台灣，必須馬上接軌進行中的重要經貿議題，無論是前瞻建設二點○推進到三點○，以及被視為不可能任務的二○五○淨零碳排目標，均涉及複雜的部會協調及產業轉型難關，龔明鑫最熟悉政策形成過程，但也最理解執行難度。惟龔明鑫個性溫和，能否強勢鎮住新的財經內閣，恐是未來重要挑戰。

財經閣員的動向也引發關注，目前傳出金管會主委黃天牧、經濟部長王美花可能異動，外傳次長曾文生、陳正祺都是接班的可能人選，王美花可能轉任行政院政務委員，甚至傳出可能比照龔明鑫模式，兼任國發會主委一職。

財政部長莊翠雲留任機率高，但若莊個人無意留任，或是高層另有考量，外傳主計長朱澤民也是可能的財長人選。

據了解，黨政高層針對金管會主委已徵詢至少三個以上人選，其中包括合庫金控董事長董瑞斌，但被徵詢相關人等個人意願都不高，這也讓黃天牧續任與否仍有懸念。

消息人士說，黃天牧任內表現儘管可圈可點，但金融業有聲音反映到民進黨高層，認為金管會「監理重於發展」、「守成重於興利」。