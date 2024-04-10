聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南幫機會大…衛福部長 賴恩師陳志鴻呼聲高

聯合報／ 記者鄒尚謙陳雨鑫／台北報導
成大醫院前院長陳志鴻。圖／大同醫院提供
成大醫院前院長陳志鴻。圖／大同醫院提供

準總統賴清德的新政府人事布局，衛福部長人選傳出十多人角逐，其中以賴清德恩師、成大醫院前院長陳志鴻呼聲最高，其餘盛傳人選包含安南醫院院長林聖哲、台南市醫師公會理事長陳相國、醫師公會全聯會前理事長邱泰源等，新任衛福部長上任首要課題應為「健保改革」。

當初協助賴清德研擬健康醫藥等政見的推手陳志鴻，被認為是下任衛福部長，即使他否認接任傳聞，但醫界仍認為他接任機率最高；其餘被點名的人選為「台南幫」台南市立安南醫院院長林聖哲、台南市醫師公會理事長陳相國。

除了台南幫，前立委、中華民國醫師公會全聯會前理事長邱泰源也被點名，一位不願具名的醫界人士表示，邱泰源資歷完整，且本人有高度意願擔任衛福部長，盼能一展長才；不過，邱泰源屬於英系人馬，這將影響接任部長的機率。

該名不具名醫界人士指出，衛福部長人選「陷入膠著」，這可能讓現任衛福部長薛瑞元留任，世界衛生大會舉辦在即，加上薛瑞元熟悉健保業務，而健保最大難題在於總額不足，可能比照前衛生署長李明亮模式，在薛瑞元宣布調漲健保保費後，下台一鞠躬。

健保署前署長李伯璋表示，分析賴清德初步布局的內閣人選，可得知選才著重於「溝通能力」；賴不喜歡成群結黨或用人唯親，在黨內被視作「孤鳥」，最後人選定應是可扛住醫界生態壓力的人。

健保署 內閣 李伯璋 薛瑞元 衛生署 衛福部 賴清德 陳志鴻

延伸閱讀

【重磅快評】賴清德依舊是賴清德 但還能那麼神嗎？

準總統賴清德 10日上午將公布首波內閣名單

賴清德新任閣揆人事首場發布會 明天上午9點登場

【重磅快評】親信治國 說好的不分黨派組民主大聯盟呢？

相關新聞

國安「蔡規賴隨」 卓榮泰、鄭麗君、龔明鑫政院三長

準總統賴清德五二○上任，首波人事布局今公布，考量國會生態朝小野大，新內閣必須穩健踏實，且貫徹「賴清德意志」，內定閣揆由民...

新聞幕後／卓榮泰彎得下腰 鄭麗君有實權

準總統賴清德今天將公布第一波內閣人事，「大師兄」卓榮泰、「政策控」鄭麗君將出任行政院正副院長。行政院長人選，賴首重穩健、...

藍譏卓榮泰恐是「配合內閣」

準總統賴清德的首波人事出爐，行政院長陳建仁昨表示，賴有徵詢各方意見，尊重賴的決定，相信內閣會愈來愈好，使台灣更堅韌強壯。...

台南幫機會大…衛福部長 賴恩師陳志鴻呼聲高

準總統賴清德的新政府人事布局，衛福部長人選傳出十多人角逐，其中以賴清德恩師、成大醫院前院長陳志鴻呼聲最高，其餘盛傳人選包...

嫻熟產經政策…政院秘書長 龔明鑫領財經內閣

新內閣相關人選浮現，其中行政院秘書長內定由現任國發會主委龔明鑫升任，雖說是意外安排，但龔明鑫嫻熟國內重要產經政策，從台美...

派系角力？鄭文燦、林佳龍未入閣

新內閣名單受到外界矚目，閣揆、副閣揆及國安部會首長人事名單陸續底定，但行政院副院長鄭文燦、總統府秘書長林佳龍未在新內閣名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。